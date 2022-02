El gobierno nacional intenta mediar entre inquilinos y propietarios por el aumento de alquileres

La secretaría de Comercio convocó para este miércoles a las 11 a representantes de inquilinos, de propietarios de viviendas en alquiler y planificadores urbanos para escuchar las distintas posiciones ante la situación del valor de los alquileres en Ciudad de Buenos Aíres, donde 38% de las familias alquilan. Pese a que se habla de los precios en CABA, un acuerdo de tinte nacional podría repercutir también en nuestra provincia.

"El costo de la vivienda se ha colocado en un lugar que come tal parte del ingreso familiar que se vuelve insostenible", sostuvo hoy el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Tras indicar la convocatoria a la mesa "para escuchar todas las posiciones", y para "despuntar unas ideas que llevaremos al Congreso si es necesario" Feletti describió que hoy "el propietario que oferta su propiedad no recibe una renta razonable por el capital invertido", al tiempo que de cubrir esa renta "el inquilino no lo puede pagar".

Ante este escenario "hay que aumentar la oferta inmobiliaria y asegurar un punto de contacto en el valor del alquiler que sea pagable, que sea rentable y esa es una tarea del Estado", dijo el funcionario en diálogo con la radio AM750.

"Nosotros -agregó Feletti- no podemos estar teniendo como se ve en CABA, un Gobierno indiferente que estimula la renta inmobiliaria". y agregó que se observa "un avance enorme de recursos aplicados a la construcción de viviendas que después quedan vacías y terminan expulsando a los sectores medios y bajos al otro lado de la General Paz".

Feletti no descartó ni modificaciones a la ley de alquileres vigentes, que "tiene cuestiones proyectivas para los inquilinos"; ni medidas como el "encarecimiento de la vivienda ociosa". Otras posibles medidas son "la rebaja y el incentivo para que se oferte", una modificación en el índice de actualización "para que el componente salario tenga más peso", e incluso una reducción de un año a seis meses para la actualización.

Todas ellas conforman "un conjunto de cuestiones que estamos evaluando"; dijo Feletti para aclarar que la Secretaría "va a plantear el encarecimiento de la vivienda ociosa", en la mesa con los actores del mercado. Además insistió en que "hay que balancear" y subrayó: "tal vez haya que ver que pasa con una ciudad vacía y gente durmiendo en la calle".