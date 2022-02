Después de la furia: ¿cómo sigue el caso Andújar?

Las imágenes del arquero de Mariano Andújar insultando y golpeando el alambrado en una tribuna donde estaban los hinchas de Huracán fue un tema que ayer tuvo la misma repercusión -o más- que el gran triunfo de Estudiantes como visitante y con un jugador menos.

Finalizado el encuentro por la segunda fecha de la Copa Liga Profesional, se pudo ver al arquero y capitán de Estudiantes reaccionar a través del alambrado contra algunos simpatizantes de Huracán, que según Andújar insultaron a su padre, fallecido hace varios años.

Su conducta no estuvo bien, y mucho menos por tratarse del líder del plantel y por tener un episodio de violencia luego de un clásico de verano en Mar del Plata. Es verdad que no hay ser humano que resista tanto hostigamiento, pero los protagonistas deben guardar su lugar y, en lo posible, ser ejemplo. Los organizadores de los eventos tendrán que asegurarse que nunca más vuelva a suceder algo así de parte de los hinchas para reducir al máximo este tipo de situaciones.

A lo sucedido con Andújar hay que sumar los desafortunados gestos de Leandro Díaz al festejar su gol, la patada de atrás de Patricio Toranzo a Fabián Noguera y el empujón que recibió Fernando Zuqui luego de hacer unos amagues con la pelota cuando el partido se estaba por terminar.

Por es reacción el arquero fue denunciado y tendrá que presentarse hoy en la Fiscalía de Eventos Masivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez. Lo hará en compañía de un abogado y dirigentes del Club Estudiantes.

Fuentes consultadas por este medio descartaron que el jugador tenga algún tipo de sanción deportiva, ya que el propio Jorge Baliño aseguró que no lo informó porque no presenció ni se percató de lo sucedido luego del partido. Además minimizó lo sucedido.

En tanto, tampoco sería informado de oficio ya que en otros partidos se produjeron sucesos más graves que tampoco merecieron el castigo de oficio. Es más, al final del torneo pasado el jugador Lautaro Acosta amenazó de muerte al árbitro Darío Herrera y la sanción fue anulada por una amnistía general para el fútbol argentino. Tampoco se “castigó” al arquero Maximiliano Gagliardo, de Barracas Central, que se tomó sus genitales en un partido de su equipo en la B Nacional.

Celsa Ramírez

La Fiscal de Eventos Masivos Ramírez es la que interviene en la causa contra Mariano Andújar

EL DESCARGO DE ANDÚJAR Y EL APOYO DE SUS EXCOMPAÑEROS

El arquero decidió expresarse a través de las redes sociales. En Instagram se disculpó y explicó el motivo de su violenta reacción para con algunos de los simpatizantes de Huracán que se encontraban detrás del arco al finalizar el encuentro en que el Pincha venció anteanoche por 3 a 2 en Parque Patricios.

“A veces se pierde de vista que aparte de ser profesionales del deporte también somos personas de carne y hueso. Y si bien ‘la cultura del fútbol’ lleva a justificar y a tomar como normales un montón de situaciones que se viven en un estadio, creo firmemente que debiera haber un límite”, posteó hoy Andújar en su cuenta de Instagram en la cual aclaró que un grupo estuvo insultando a su papa, fallecido hace unos años, incluso con datos puntuales de su paso por Huracán a principios de los 2000.

“No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada. Por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracán, y al presidente y vice de Estudiantes”, dijo el arquero del encuentro que tuvo con los directivos del club local y con el árbitro del partido Jorge Baliño, una vez terminado el partido y en el vestuario que está debajo de la platea principal del Tomás A. Ducó.

Sin embargo remarcó que “a las tres o cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas”.

Además de los insultos a Andújar se vivieron otros momentos calientes con ataques verbales a Leandro Díaz, otro exQuemero, y una lluvia de escupitajos a Fernando Zuqui cuando quería ir a patear un tiro de esquina. Además del asco, en tiempos de pandemia la saliva ajena no es buena compañera.

En tanto, Andújar aseguró que “solamente tengo palabras de agradecimiento con Huracán, club en el que estuve desde mis 7 años hasta los 21, y jamás tuve una declaración en contra del club”.

“Nunca terminé de entender el porqué de tanta bronca hacia mí. Solo como parte de lo que expliqué antes, ‘la cultura Fútbol’”, agregó. Cada vez que el arquero tuvo que ir a la Quema para defender los colores de Estudiantes fue atacado con insultos por parte de los hinchas locales. El lunes, curiosamente, bastante más que en otras oportunidades.

“Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en Primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol. Gracias a todos los que puedan comprender mi reacción. Muchas gracias a la Familia Pincha por tantos mensajes de cariño”, completó Andújar.

A propósito del agradecimiento del arquero, quien se expresó de inmediato en su defensa fue el vicepresidente albirrojo Juan Sebastián Verón, quien le respondió a su posteo con un “Estamos con vos Marian, acá está tu familia”.

Otros jugadores y excompañeros que se solidarizaron con él en las redes sociales fueron Fernando Zuqui (“Te quiero mucho, hermano”), Gastón Fernández, Israel Damonte y Marcos Rojo. Este último le escribió: “Estamos con vos”. También Pablo Lugüercio le dedicó un corazón en la misma red social.