Paul McCartney vuelve en abril a los escenarios en EEUU con "Got Back Tour"

La beatlemanía sigue volando. A tres años de su última gira, McCartney volverá a los escenarios de EEUU con el "Got Back Tour".

Así, uno de los músicos más reconocido en el mundo entero comenzará a fines de abril próximo su "Got Back Tour" a través de trece ciudades de Estados Unidos, en lo que será su regreso a los escenarios a tres años de sus últimas presentaciones en vivo con "Freshen Up", la misma gira que lo trajo a la Argentina en marzo de 2019.

Con un nombre que alude a "Get Back", el actual y exitoso documental dirigido por Peter Jackson sobre The Beatles y su preparación de "Let It Be" -el último trabajo de estudio de la emblemática banda-, la serie de catorce conciertos se extenderá hasta el 16 de junio, según informó el sitio especializado Variety.

"Al finalizar el último tour dije que los vería una próxima vez. Dije que volvería a encontrarme con ustedes. Bueno, volví", lanzó McCartney en un anuncio que circuló en redes sociales.

Vale destacar que la gira pasará por una variedad de estadios en distintos puntos que hasta ahora no habían recibido nunca al artista inglés, como Spokane, Hollywood (Florida), Knoxville (Tennessee) y Winston-Salem (Carolina del Norte).

Además, visitará Los Ángeles, Baltimore -donde tocó por última vez con el cuarteto de Liverpool en 1964-, Fort Worth, Boston, Seattle y Oakland.

Se trata de la primera vez desde hace tres años, y con la emergencia sanitaria de la pandemia de Covid-19 en el medio, que McCartney ofrecerá shows en vivo tras su último tour, un compendio de 39 fechas en el 2019. En aquella ocasión, el legendario músico que se mantiene activo a sus 79 años brindó un colosal concierto en el porteño Campo de Polo Argentino con motivo de la presentación del álbum "Egypt Station", en lo que fue su cuarta visita al país.