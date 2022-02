Empezaron las clases con los alumnos, sin los docentes

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 “Valentín Vergara” (7 y 33) se presentaron ayer para comenzar con las clases de recuperación de contenidos en el marco del programa +ATR. Sin embargo, según denunciaron algunos padres, sólo se presentó a dar clases una profesora de Lengua. En consecuencia, los chicos quedaron con horas en blanco y no saben si mañana deben concurrir.

“Nos comunicaron que el 1 de febrero los chicos tenían que presentarse en el colegio para comenzar con las clases de apoyo. Así que, temprano, acompañé a mi hijo pero en la escuela no había nadie. No se presentaron los docentes, únicamente estaba una profesora de Lengua”, afirmó la madre de un alumno de cuarto año que debe recuperar parte del programa para avanzar a quinto.

Ayer, las escuelas retomaban el programa +ATR para reforzar contenidos pendientes a causa de distintas dificultades provocadas por la pandemia durante el ciclo lectivo 2021.

Los alumnos fueron convocados a las clases de apoyo a partir de las 8, contaron en esa comunidad. Pero al encontrarse con la escuela prácticamente vacía, algunos se retiraron y otros permanecieron allí a la espera de respuestas o explicaciones para saber qué hacer hoy. Sin embargo, todo era incertidumbre: “En la escuela no hay nadie. Hay una secretaria y se acercó una profesora de Lengua. Pero no tiene información sobre lo que tienen que hacer los chicos. No hay preceptores para organizar y por lo que nos dijeron las autoridades vuelven a mediados de febrero”, indicó un familiar de un estudiante. “Mi hijo está en cuarto, tiene que rendir tres materias y durante febrero tiene que prepararse para esa instancia. Las clases de apoyo son de lunes a viernes y depende de los contenidos a recuperar por cada alumno”, sostuvo la mujer y se preguntó “para qué hacen venir a los chicos desde tan lejos, en pleno verano”, dijo y detalló que, en casos, viajan desde Abasto o Romero.