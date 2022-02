Furia en barrio platense: se activó la alarma de un banco y no pegaron un ojo en todo el fin de semana

La alarma de una sucursal de un banco en La Plata se activó este fin de semana, no paró de sonar ni un minuto y no dejó dormir a nadie, según denunciaron vecinos. A raíz de la situación, que se presentó en la cuadra de 44 entre 26 y 27 los damnificados solicitaron la presencia de las autoridades de la entidad y, por otro lado, colocaron afiches en la fachada en los que dejaron asentado su fastidio.

Desde el barrio afirmaron que se trató de una alarma de seguridad del Banco Santander, la cual se activó el sábado y sonó "sin parar ni un minuto" hasta las 8 de este lunes cuando la sucursal abrió las puertas al público.

"No pudimos dormir en todo el fin de semana, no pegamos un ojo, no pudimos descansar. Esta alarma sonó desde el sábado y hasta hace un rato", aseguraron los denunciantes en la jornada de hoy.

En uno de los afiches colocados en los accesos del banco dejaron escrito: "Sr. Gerente: La alarma está sonando desde el sábado a la mañana molestando a los vecinos. No vino nadie a ver qué sucedía. Una vergüenza". Se trató de un texto firmado por "Los vecinos".

En otro papel adherido a los cristales del frente se leyó: "Por favor, tome los recaudos". En la misma línea, en otro comunicado, sostuvieron: "Banco Santander: No puede ser que sea tan irrespetuoso con sus vecinos. La alarma sonó todo el fin de semana!!!".