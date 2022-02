Maratea tomó el guante y cruzó fuerte a los que lo criticaron por la colecta

El incluencer Santiago Maratea se dedicó hoy a responder a las críticas que recibió luego de la colecta que llevó adelante para ayudar a la provincia de Corrientes y con la que logró reunir más de 100 millones de pesos.

En primer lugar le respondió al periodista Juan Cruz Sanz al señalar que "si me dan una correa lo saco a pasear".

Anteriormente, Cruz Sanz lo había criticado con el siguiente comentario: "Ustedes crean en los reyes, todo lo que rodea el asunto de los 100 palos me hace ruido. MUCHO", había escrito ayer el periodista, que luego agregó: "Más que miedo me da cringe (vergüenza ajena)".

Maratea también tiró: "A los periodistas que me están tirando mierda, yo no tengo problema en tenerlos de hijos, pero denme dos días que organizo el baby shower".

Luego contó: "Buen día wachis, ya están llegando algunos títeres de partidos políticos a tirarme hate jajaja. Mi momento preferido, vengan de a uno, bebos",

Del lado de la música, le llegó una crítica de Manuel Quieto, cantante de La Mancha de Rolando.

"Hola soy el influencer, laburo de fomentar la antipolítica entre los jóvenes que me siguen. Hice una colecta y junté 100 palos para Corrientes. 1 palo lo puso la gente poniendo de a 400 pesos, 99 palos los puso Soros y algunas ONG's de las que bancan también a El Presto y Danan", tiró el vocalista de La Mancha.

Avído de responder, Maratea lanzó: Hola soy el cantante de La Mancha de Rolando... no hay remate".



Después agregó: "Me banca el Duko y me tira mierda el de La Mancha de Rolando, qué bien estoy haciendo las cosas".

También respondió que "cuando dicen que la mancha de rolando roba se refieren a que roban plata o a que robaron 10 años con una canción de poronga sobre "una rubia y un chino"? (Perdón la risa)".