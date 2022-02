Con botellazos y a las piñas, resistieron un feroz atraco armado a una distribuidora

Un violento asalto, que “por un manotazo” no terminó en tragedia, se registró el pasado viernes en un sector de Los Hornos. Cuatro sujetos armados y, con una rudimentaria organización y división de roles, intentaron llevar adelante un atraco en una distribuidora ubicada en 135 entre 77 y 78. Se trata de un sector que, a decir de los vecinos de la zona, está dominado por los delincuentes que emplean la modalidad motochorro para asolar las calles. “A las 7 de la tarde guardamos las reposeras y no salimos para nada”, confió una vecina haciendo referencia a la inseguridad que los atraviesa.

Confiados en el armamento que portaban, irrumpieron de forma violenta con el objetivo de apoderarse de la recaudación del día, pero jamás se imaginaron que iban a terminar maltrechos y escapando tras sufrir sufrir una feroz contraofensiva, que incluyó botellazos, patadas y golpes de puño por parte de las víctimas.

Según pudo averiguar este diario, pasadas las cinco de la tarde, el clan delictivo arribó al lugar a bordo de un Fiat Uno plateado. Del coche descendieron cuatro integrantes. Luego, el conductor dobló en calle 78 y se estacionó con el coche en marcha.

Los delincuentes avanzaron sin despertar sospechas hasta la entrada del depósito mientras observaban el panorama en el barrio. Una vez que auguraron que no tendrían resistencia, se dirigieron hasta una oficina.

Con amenazas amedrentaron a las secretarias y comenzaron a hurgar entre los cajones.

Ante los gritos, el propietario y los empleados que se encontraban en el interior del depósito salieron a ver qué sucedía y fue allí que se produjo el enfrentamiento.

“Yo agarré a uno. Le pegué una trompada y me disparó. Decí que alcancé a darle un manotazo al arma, porque ahora no estaría contándola. Me tiró a matar, me apuntó al pecho y con el acto reflejo que tuve logré desviar el tiro y me lo dio en la rodilla”, expuso el propietario del comercio. Al mismo tiempo señaló: “Mi única intención era defender el esfuerzo y tantos años de trabajo que nos costó tener este negocio”.

El hombre, que por la herida fue atendido en el Hospital San Juan de Dios, resaltó la actitud de sus empleados de haber “aguantado la parada” al enfrentarse a los delincuentes y terminar evitando el atraco. Es que ante la situación de peligro inminente, los trabajadores golpearon y lanzaron lo que tenían a mano a los ladrones, a los que no le quedó otra opción que escapar hasta 78 para subirse al Uno y abandonar la escena. “Dos pibes quedaron muy malheridos porque les reventaron las botellas en la cabeza”, detalló el damnificado.