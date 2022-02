Caniggia, imputado por abuso en la causa que denunció Nannis

En un nuevo capítulo en el marco de la guerra del clan Caniggia, Claudio Paul, autor de aquel inolvidable gol a Brasil en el Mundial 90, fue citado a indagatoria en la causa que le inició su ex pareja, Mariana Nannis, por abuso sexual: el ex delanterio deberá sentarse frente a su computadora el 22 de marzo para brindar, vía Zoom, su declaración sobre el hecho investigado, que según su ex mujer habría sucedido en mayo del 2018 en uno de los departamentos del Hotel Faena que Caniggia ocupaba.

“Se le imputa a Claudio Paul Caniggia el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018 donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo ‘Te voy a matar, hija de puta’ y le propinó golpes de puño en el rostro”, dice el escrito de la Fiscalía Nº42, a cargo del doctor Carlos Velarde, que sigue el caso e imputó al jugador.

Aquella noche, según lo recabado por la fiscalía, “Caniggia se subió sobre Nannis e introdujo su pene en la vagina, contra la voluntad de ella. Luego de eso, Nannis le dijo que lo iba a denunciar y Caniggia se rio y le dijo que el era amigo del capo de policía y que ‘si haces la denuncia tu cabeza va a rodar’ y ‘si salís por esa puerta voy a mandar a matar, hija de puta. Vos a mí acá sólo no me dejas’”, sigue el documento.

El fiscal Velarde explica en el escrito que todo ocurrió tras un casamiento de donde Caniggia se fue manejando “a gran velocidad mientras discutía con Nannis, propinándole un manotazo en una de sus manos”.

Para llegar a esta imputación y citación a indagatoria, el fiscal cuenta con la declaración de la víctima y también con el testimonio de amigas de Nannis, que relataron agresiones psicológicas contra Nannis y también vieron moretones en las piernas y brazos tras aquella noche que terminó en la denuncia. El escrito de la fiscalía añade un párrafo para explicar lo que Nannis le contó ese día a su amiga: “Nannis le dijo que la había violado y que la había cagado a trompadas”.