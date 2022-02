Rodríguez Larreta no quiso hablar de candidaturas, pero dijo que está "consolidando un equipo"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que "falta mucho para hablar de candidaturas", aunque remarcó que Juntos por el Cambio está "consolidando un equipo, una propuesta" para las elecciones de 2023.

"Falta mucho para hablar de candidaturas. Vamos consolidando un equipo, una propuesta, una alternativa en Juntos por el Cambio", sostuvo durante la conferencia de prensa que encabezó esta mañana, en la que también se refirió a su reunión con el ex senador nacional Miguel Angel Pichetto y señaló que comparten "la visión de que se requiere un acuerdo bien amplio para las transformaciones que la Argentina necesita".

Respecto a la presencia de Florencia Arietto en ese encuentro, Rodríguez Larreta explicó: "Se está sumando a trabajar con (el diputado nacional) Diego Santilli en la Provincia, donde tenemos un desafío enorme. Tenemos la expectativa de volver a gobernar la Provincia. Nos estamos preparando".

Al ser consultado sobre su opinión respecto a la decisión del presidente Alberto Fernández de no viajar por el momento a Corrientes para monitorear de cerca la lucha contra los incendios forestales, el dirigente opositor señaló: "El Gobierno nacional debiera tener una actitud de más presencia, anticiparse al problema, no correrlo de atrás y ayudar al gobernador (Gustavo Valdés)". En comparación, remarcó: "Yo no sólo hablé con Valdés, sino que fui a Corrientes".

Por otra parte, al referirse al conflicto entre Rusia y Ucrania, Rodríguez Larreta cuestionó el comunicado de la Cancillería y planteó: "Tenemos que ser muy enérgicos y condenar cualquier voluntad, atisbo, vocación de llamémoslo invasión, injerencia, de avanzar sobre la autonomía y la autodeterminación de otro país".