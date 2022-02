Salvaje robo a jubilada: golpes, planificación y acrobacias

Un grupo de al menos tres delincuentes perpetró ayer por la madrugada un feroz golpe en una vivienda ubicada en 40, entre 16 y 17, La Loma. Los malvivientes, que sorprendieron a la víctima cuando dormía, no escatimaron en violencia y la castigaron brutalmente.

Se trata de una jubilada de 85 años que, debido al malestar generalizado que sentía producto de la paliza que le propinaron dos ladrones encapuchados, pidió a su hijo que contara a este diario la serie de tormentos a la que fue sometida.

“Su intención es dar a conocer el hecho para que no le suceda lo mismo a otro abuelo”, expresó el hombre.

En este sentido, relató que los sujetos ingresaron a la casa alrededor de las 2.30 por el patio del fondo al que llegaron escalando muros y saltando techos. Luego, los intrusos cortaron una reja y se metieron a la casa por una ventana.

Según sostuvo el hijo de la damnificada, actuaron con tal nivel de sigilo y astucia que cuando llegaron hasta el dormitorio encontraron a la dueña de casa durmiendo.

“La empujaron para que se despertara y en ese momento empezó la pesadilla”, indicó. Los sujetos dieron por sentado que en esa casa había dólares así que comenzaron a exigir a la víctima que indicara dónde tenía las divisas estadounidenses. Para no perder tiempo, los malvivientes llevaron adelante el interrogatorio mientras revolvían y rompían los muebles de la casa.

“Ella accedió a darles unos pesos que tenía guardados. Pero los tipos no se conformaron”, precisó.

Para los ladrones, la mujer mentía. Y fue por ello que decidieron subir el nivel de violencia con el objetivo de ablandar a la víctima.

Fue así que los malvivientes arremetieron una y otra vez contra la humanidad de la mujer que, tras el hecho, debió ser atendida en un centro médico para evaluar la gravedad de los golpes que sufrió.

UN ATRACO PLANIFICADO

Si bien el caso se encuentra en plena fase de investigación, los familiares descartan por completo que se haya tratado de un robo cometido al voleo. En cambio, apuntan a que se trató de una maniobra que fue planificada o cuanto menos “ensayada varias veces”.

Fundamentan su hipótesis en las herramientas que emplearon los ladrones para abrirse paso en la vivienda y por el apoyo externo con el que contaron mientras revolvían cada espacio de la morada.

“Se ve que es gente que es entendida en el tema. Llegaron saltando por los techos. Después cortaron una reja doble y se metieron en la casa”, explicó el hombre. Las acrobacias que, según calculan, hicieron los ladrones para llegar hasta el fondo de la propiedad no fue lo que más llamó la atención de la operación sino las “incisiones” que realizaron para desprender la estructura metálica.

“Sin hacer ruido, porque los vecinos no escucharon nada sospechoso, cortaron con una precisión quirúrgica las espigas de 2 cm de diámetro. Como si hubiesen cortado un pan de manteca. Hoy vino el herrero a reinstalarla y no me supo decir con qué artefacto pudieron haber hecho ese corte tan limpio”, detalló el hijo de la víctima denotando que los ladrones estaban preparados.

Lo otro que llamó la atención fue la continua comunicación que mantuvieron los ladrones con un sujeto que, aparentemente, se encontraba a una cuadra del lugar.

“Mi mamá recuerda que los tipos mandaban y recibían instrucciones por el teléfono. Parecía como que alguien los estaba asistiendo”, dijo.

Alrededor de las 3.30, un patrullero comenzó a rondar la zona luego de que un vecino alertara al 911 que estaba sintiendo que había mucho ruido en una vivienda aunque no pudo precisar en cuál.

Se proyecta que esa “pata” externa fue quien dio aviso a sus secuaces de que la policía estaba rondando la zona. Con esa advertencia, los sujetos abandonaron la morada con lo que habían recaudado hasta el momento.

Fuentes policiales indicaron que se llevaron dinero en efectivo, cuyo monto evitaron precisar, y varios objetos de valor.

Una vez que la mujer se aseguró de que no había nadie en su casa, abandonó su habitación, tomó el teléfono y le dio aviso a su hijo. “Estoy muy preocupado por lo que pueda suceder a partir de ahora. Seguramente instalaremos otras medidas de seguridad pero todo lo que se haga nunca alcanza”, cerró.