La escasez de neumáticos en La Plata ya golpea a los chacareros: "Hay faltante para tractores y cosechadoras"

Los comercios dedicados a la venta de neumáticos en La Plata advirtieron que se agudizó en las últimas semanas el problema de la escasez de repuestos. El faltante se siente con fuerza en gomerías y casa de repuestos, y afecta a todos los segmentos: automóviles convencionales, camionetas, camiones y tractores. Según apuntan, el panorama deriva de múltiples factores como las trabas a las importaciones, los costos elevados, las demoras en el puerto y una buena parte de la producción que comenzó a destinarse a las exportaciones alentada por la diferencia de cambio.

"Se juntan muchos factores. La mayoría de la mercadería que ingresa no es nacional. Las fábricas tienen producción nacional e importan para tener stock. Pero como no dejan entrar la mercadería importada, nos quedamos todos sin stock", explicó Andrés Sánchez, dueño de una gomería con más de cuatro década de trayectoria en el rubro, la cual funciona en Ruta 36 entre 45 y 46, en Lisandro Olmos.

Gómez explicó que por la diferencia del cambio "a las compañías les conviene exportar y no venderme a mi que me cobra en pesos. La vende a EEUU y cobra en dólares".

Acerca de la escasez, precisó: "Por lo que hablamos con vendedores y fabricantes, en el caso de Bridgestone, antes significada el 50 por ciento de la red de la empresa, con 30 por ciento de repuesto original y 20 por ciento de exportación. Pero ahora es al revés, 60 por ciento exportación, 30 por ciento a la red y el resto las concesionarias. Entonces estamos complicados".

En cuanto a su negocio contó que "yo trabajo con camiones, importo de Brasil, entonces de todo lo que necesitás tenés que pedir tres veces de lo que necesitás para que te manden el 10 por ciento". Además, advirtió que "comprás afuera es comprar mal, porque son otros plazos, otros precios. Y los que tienen la mercadería se abusan porque te cobran más caro".

El impacto, por supuesto, es negativo: "Nosotros teníamos una red de reventa desde hace más de 10 años con gomerías más chicas, que no tienen bandera y nosotros le vendemos. Pero ya no lo podemos hacer, si no vacío el negocio, me quedo sin mercadería en mi negocio", analizó.

Sánchez resaltó que el faltante "afecta a todos los segmentos. En lo que es moto, no hay nada nacional. Viene todo de Brasil, Japón, Europa. De autos, todo lo que es alta performance no se consigue; a lo mejor la tienen seis o siete meses en el puerto, y cuando la sacás el cliente capaz ya solucionó su problema. En mi caso pido 30 y me mandan 10, nunca alcanza".

Pero el problema no afecta solo a la comercialización. Tembién repercute en otros sectores. Por la ubicación, tiene una amplia demanda de chacareros y agricultores. "A veces faltan cubiertas para cosechadoras. A un chacarero le complicás la vida porque no le conseguís dos gomas para operar la máquina", describió.

Sánchez sostuvo que frente a este cuadro la alternativa es rebuscársela con todas las marcas y fabricantes. "Nosotros trabajamos con varias marcas. Te la tenés que empezar a rebuscar como podés, con Firestone, Goodyear, Pirelli, Fate. Sabés que estás pagando caro pero no hay otra alternativa. "La solución tal vez sea dos o tres veces más cara de lo normal y no se puede. Todo el mundo se abusa de la situación", planteó. Y afirmó que "eso genera una inflación mortal".

A todo esto, se divisa un panorama difícil. "Al corto plazo no se ve ni una solución. Hace 40 años que funciona este negocio y nunca pasó esto. En la época de Guillermo Moreno se complicó un poco, pero aparecían. Esto es insólito. No hay neumáticos de camión, no hay de viales, no hay de tractor. Ayer un bicicletero me comentó que no puede conseguir cubiertas de bicicletas".