Una mujer le rompió la cabeza a un ladrón con un fierro y lo mandó a “trabajar”

Una mujer, que se desempeña como trabajadora municipal de Orán, Salta, fue víctima de un intento de asalto en las últimas horas y logró evadirse del delincuente con una maniobra de defensa personal: le pegó con un fierro. El hecho de inseguridad ocurrió a las 5:30 en barrio 9 de Julio y la mujer relató lo sucedido en las redes sociales.

Además de detallar la desagradable situación que le tocó vivir cuando se dirigía a trabajar y la quisieron voltear de la moto, la damnificada se dirigió a la familia del asaltante con una sugerente recomendación a través de su Facebook:

"Querida mamá del ladrón que me quiso voltear de la moto a las 5:30 en la esquina de la Policía del barrio 9 de Julio. Si necesitás para los remedios ya que le rompí la cabeza con un fierro buscame y te lo daré, así te educo a vos también. Es una vergüenza, yo me levanto a las 5 de la mañana para venir a trabajar hoy en medio de la tormenta, con el agua hasta la cintura. Mamá mandalo a trabajar no a robar, así como voy a trabajar yo", expresó en su escrito que se volvió viral.