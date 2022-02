Everton, el último campeón, hará su estreno ante ADIP

Everton, campeón de la edición 2021, iniciará su participación en la Copa de Campeones de la Liga Amateur ante ADIP, en uno de los partidos que animará la edición número 8, de la competencia previa al inicio del campeonato oficial, que cuenta con la participación de aquellos equipos que alguna vez fueron campeones locales.

Para esta temporada, se sumará al certamen Alumni, de Los Hornos, campeón del Apertura 2021, y Villa San Carlos, como invitado especial. Las autoridades de la Liga giraron invitación también a Cambaceres, pero desistió de participar porque se encuentra en la etapa del armado de su plantel, y los juveniles aún no comenzaron a entrenar.

De acuerdo a sorteo de anoche, los partidos de los octavos de final serán los siguientes: Villa San Carlos vs. Villa Lenci; Estrella vs. Alumni; Curuzú Cuatiá vs. Fomento; San Martín vs. Nueva Alianza (el ganador se cruza con CRIBA, que fue favorecido con el sorteo); Everton vs. ADIP; CC. Tolosano vs. Brandsen; Villa Montoro vs. For Ever y Unidos de Olmos vs. San Lorenzo. Los partidos serán a simple eliminación, según el sistema de juego.

COPA PREPARACIÓN FEMENINA

También se sorteó anoche la Copa Preparación para el fútbol femenino, que se pondrá en marcha el 13 de este mes.

De acuerdo al programa, se sumará a la competencia el Liceo Nacional, y la jornada inaugural quedó configurada de la siguiente manera: Talleres vs. Estrella; Independiente de Abasto vs. Alumni; Argentino (J) vs. 5 de Mayo; Fomento vs. San Martín (LH); Romerense vs. Curuzú; Liceo Nacional vs. Nueva Alianza y Everton vs. Universitario.

Favorecidos por el sorteo, quedaron libres y accedieron a los octavos de final ADIP, Brandsen, Villa Montoro, Polideportivo Gonnet, Peñarol, Unidos de OlmosVilla Lenci, Curtidores de Florencio Varela y Las Malvinas.

COPA PREPARACIÓN MASCULINO

Tras el sorteo, los cruces de 16avos de final que comenzarán el 13 del corriente serán: Abastense vs. 5 de Mayo; Liceo Nacional vs. Los Dragones; Peñarol vs. Universitario; Independiente vs. San Juan Bautista; Everton vs. Las Malvinas; FRIENDS vs. Tricolores y La Plata FC. vs. Talleres. Favorecidos por el sorteo quedaron libres y comenzarán a participar en octavos, Club 152 Oeste, Unidos del Dique, Ateneo Popular, Romerense, Porteño, Comunidad Rural, CF. Ringuelet, Argentino (J) y Polideportivo Gonnet.