De Paul, otra vez en offside: tras quedar pegado a La China, le puso “me gusta” a Tini... y lo borró

Rodrigo de Paul está en problemas otra vez: el emblema de la Selección Argentina de fútbol, clave en la conquista de la Copa América y figura de la final ante Brasil, ya había quedado comprometido cuando estalló el escándalo entre La China Suárez y Mauro Icardi, y ahora un “like” vuelve a ponerlo en problemas en medio de rumores de crisis con su pareja y madre de sus dos hijos, Camila Homs.

De Paul, uno de los favoritos de la platea femenina, es al parecer también uno de los futbolistas preferidos de las chicas de la farándula, y habría sido buscado por La China en sus primeros días de soltería y diversión tras las separación de Benjamín Vicuña. El mediocampista incluso tuvo que emitir un comunicado tomando distancia del asunto, y al parecer, mientras Icardi intentaba reconquistar a Wanda Nara en Milán, él intentaba lo mismo en casa con su pareja.

Y lo consiguió, porque De Paul y Homs siguen en pareja, al menos hasta ahora: con ese antecedente, habrá que ver qué decisión toma Camila luego de que al futbolista se le escapara un “like” en Instagram para nada menos que Tini Stoessel, una de las divas preferidas de su generación.

“Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó? Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like”, contó Estefanía Berardi, y agregó que “le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más”.

El “corazoncito” se dio en el marco de rumores de crisis entre Camila y De Paul, que según las pruebas virtuales que mostró Estefi estuvieron juntos al menos en una reunión familiar.

“Estuve investigando. Rodri De Paul bajó bastante el perfil, no quiere que se lo esté relacionado con nadie. En un momento era más desprolijo y ahora ella, Camila Homs, ya no muestra más si están juntos o no. Tienen un perfil súper bajo”, aseguró la panelista. La reunión en cuestión en la que habría estado el futbolista es significativa: era el cumple de Homs.

¿Entonces? Se sabe poco. Camila le dio “me gusta” a una publicación en medio de rumores de separación donde se leía ”me soltaste”, disparando todo tipo de especulaciones, pero poco más han soltado los protagonistas de esta historia. La causa de la crisis, sin embargo, está clarísima: De Paul estaba en los chats filtrados de La China Suárez que circularon en la semana posterior a que se destapara su affaire (virtual o consumado) con Icardi. El país entero, en vilo, espera que todo este lío no provoque una merma en el rendimiento del jugador: es año mundialista...