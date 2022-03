DIA 6: el minuto a minuto de la guerra

Occidente dispuesto a intensificar sanciones a Rusia "tanto tiempo como necesario"

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró el martes durante una visita a Polonia que los países occidentales mantendrán indefinidamente la presión de las sanciones al régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, a raíz de la invasión de Ucrania.

"Putin también ha subestimado la unidad y la determinación de Occidente y del resto del mundo", aseguró en rueda de prensa en Varsovia junto al primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. La presión económica "es evidente que ya está teniendo un efecto dramático" y "estamos dispuestos a intensificarla y mantenerla tanto tiempo como sea necesario", agregó Johnson.

****

Más de 660.000 personas huyeron de Ucrania desde la invasión rusa (ONU)

Más de 660.00 personas huyeron del conflicto en Ucrania para buscar refugio en países vecinos, indicó hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Tenemos ahora más de 660.000 refugiado que huyeron de Ucrania a países vecinos en los últimos seis días", afirmó la vocera Shabia Mantoo a la prensa en Ginebra. "A este paso, la situación parece camino a convertirse en la crisis de refugiados más grande de Europa en este siglo", agregó.

****

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dice que las tropas rusas han intensificado el fuego de artillería en Ucrania

En un discurso en video difundido anoche, Zelenskyy dijo que "las negociaciones se desarrollaban con un telón de fondo de bombardeos y fuego de artillería contra nuestro territorio, nuestras ciudades. La sincronización de los ataques de artillería con el proceso de negociación fue obvia. Creo que Rusia está tratando de presionar (a Ucrania) con este sencillo método".

El presidente no brindó ningún detalles sobre las negociaciones, que se extendieron horas. Pero comentó que Ucrania no está dispuesta a hacer concesiones "cuando un bando está golpeando al otro con artillería de cohetes".

Zelenskyy dijo que Kiev sigue siendo un "objetivo clave" de Rusia y que los soldados rusos también han atacado la ciudad de Jarkiv con artillería de cohetes.

****

Fotos satelitales muestran un convoy de fuerzas rusas al norte de la capital de Ucrania que se extiende por 64 kilómetros

La larga caravana de vehículos blindados, tanques, artillería y vehículos de apoyo se encontraba a 25 kilómetros del centro de Kiev y se extendía por unos 64 kilómetros, según las imágenes satelitales de Maxar Technologies.

Las fotos de Maxar también mostraban el despliegue de fuerzas terrestres y unidades de helicópteros de ataque en el sur de Bielorrusia.

****

Empresario ruso Mordashov se distancia de la guerra y rechaza las sanciones

El empresario multimillonario ruso Alexei Mordashov, presidente del conglomerado metalúrgico y energético Severstal, se distanció de la invasión rusa de Ucrania y rechazó las sanciones que le han sido impuestas por la Unión Europea (UE).

Según un comunicado citado por el diario alemán "Handelsblatt", Mordashov, considerado el cuarto hombre más rico de Rusia, que cuenta con un tercio de las acciones de la agencia de viajes TUI, la mayor del mundo, calificó la guerra en Ucrania de "tragedia para dos naciones fraternales".

"Es terrible que mueran ucranianos y rusos, que la gente sufra y que la economía se hunda," lamentó el empresario, que expresó la esperanza de que el conflicto tenga un rápido fin y termine "el derramamiento de sangre".

"No tengo absolutamente nada que ver con la aparición de las actuales tensiones geopolíticas y no entiendo por qué la UE me ha sancionado," aseguró Mordashov, que indicó que no comprende cómo estas medidas contribuirán a la resolución del "terrible conflicto".