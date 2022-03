Por casos de abuso sexual: pidieron justicia y arrestos en Villa Elisa

Bajo el lema “Nos tocan a una respondemos todas”, medio centenar de mujeres, en su mayoría jóvenes, exteriorizaron en la tarde de ayer su reclamo contra abusadores sexuales, durante una concentración que hicieron en una plaza de Villa Elisa.

En este marco, denunciaron a dos amigos -que se encuentran prófugos de la Justicia- como los responsables de más de 20 ataques ocurridos desde hace 6 años en esa localidad del norte platense.

Algunas de sus víctimas participaron de la movilización que comenzó a las 16 en la plaza Castells, situada en Camino Centenario entre 49 y 51, para una hora más tarde seguir con una breve caminata hasta Centenario y Arana, en ambos casos de Villa Elisa.

Asimismo, en el encuentro de ayer se acordó exigir una serie de medidas.

En tal sentido, Verónica Núñez (43), mamá de una joven violada por uno de los prófugos, informó a EL DIA que “queremos que se profundice la investigación, que sean detenidos los responsables de los casos de abuso sexual que hubo en Villa Elisa y solicitaremos este lunes, en la DDI La Plata, que las damnificadas sean protegidas con restricciones perimetrales que les impongan a los culpables”.

“MI ESCRACHE SIRVIÓ”

Candela Pereyra tiene 20 años y fue la precursora de las denuncias que siguieron a la suya, cuando el primero de este mes expuso a quien abusó sexualmente de ella hace alrededor de 2 años pese a que, aseguró, “éramos amigos desde que tenía 12 años”.

Ayer, reunida con las demás manifestantes en la plaza Castells para exponer la situación de las víctimas de abuso sexual en Villa Elisa, le dijo a EL DIA que su acusado “tiene 28 años y se hace conocer como Patricio Sosa”, un nombre “ficticio”.

Reflejó que “abusó de mí mientras estábamos en un auto”, para enseguida sostener que el mismo joven “también abusó sexualmente de más de 20 chicas, en su mayoría amigas o conocidas”.

Sin embargo, reveló que “sólo cuatro de las víctimas, en mi caso y otras tres más, decidimos denunciarlo”.

“Las demás seguramente no lo hicieron todavía por miedo, porque (el acusado) se mueve en ambientes pesados y con malas compañías”, agregó.

Pero Candela se enorgullece de haber tenido la valentía de haber ventilado semejante secreto guardado. “El 1º de marzo me animé a contar lo que me había ocurrido y mi escrache a quien fue mi amigo hasta que abusó de mí, sirvió para que otras chicas se decidieran a también contar experiencias similares que sufrieron”, resaltó.

Al preguntársele cuál era el objetivo principal de la marcha de ayer, la joven respondió con firmeza que “queremos pedir justicia por lo que nos tocó vivir a más de 20 chicas, con distintos abusadores”.

“Deben pagar por lo que nos hicieron y además deben ser buscados por la Policía y detenidos, porque están prófugos y entonces hay muchas más chicas que están en riesgo de que les pase lo mismo”, remarcó luego.

“Hace 5 días que decidí contar un secreto de 6 años. Pero igual siento miedo de llegar a cruzarme con mi violador”

Florencia Núñez (21) Atacada durante una fiesta

Sostuvo que de los amigos acusados de ser los autores materiales de la mayor parte de los casos de abuso sexual en Villa Elisa “uno vive en el barrio El Rincón, en jurisdicción de Villa Elisa, y el otro cerca del Parque Ecológico”.

Por otra parte, Candela comentó que “gracias a la repercusión que tuvo mi escrache a mi abusador, se contactó conmigo y nos va a representar el abogado Claudio Calabressi”.

En tanto, en las redes sociales, asumió el compromiso de que “marcharemos hasta hacernos escuchar, para que no tengan nuestro silencio nunca más. Por todas las que ya hablamos y por las que aún no se animan, no estamos solas”.

“TENGO MIEDO DE CRUZARLO”

Otra de las jóvenes que se animó a relatar a EL DIA su traumática historia con un depravado sexual fue Florencia Núñez (21).

Visiblemente afectada por ese recuerdo que todavía la lastima, a 6 años de su drama, reveló que tomó coraje para hacerlo público “hace apenas 5 días, pero tengo igual miedo de cruzarlo”.

“El 1º de marzo me animé a relatar el abuso sexual al que me sometió un amigo. Sirvió para que otras chicas hablen”

Candela Pereyra (20) Manoseada dentro de un auto

“Es un secreto que guardé estos 6 años, pero cuando me enteré que Candela Pereyra hace dos semanas se decidió a contar el abuso sufrido, creí que era el momento de yo hacer lo mismo”, enfatizó.

Paralelamente, no obvió mencionar que previamente “tuve una charla con Candela y eso resultó fundamental para que pueda referirme a la violación que tuve”.

Florencia luego sintió la necesidad de aludir a cómo se produjo el aberrante ataque que la marcó para siempre.

“Fue durante una fiesta que hubo en la casa de una amiga. En un momento dado, comencé a sentirme mal y mi amiga me permitió acostarme en una cama”, expuso inicialmente.

Y sostuvo que fue en esas circunstancias en que “Elián después se metió en la misma cama, me sujetó las manos, me bajó el pantalón y comenzó a violarme”.

Sobreponiéndose a la angustia por el relato, enseguida recordó que “atiné a gritar fuerte y algunas de mis amigas me escucharon y fueron a ver qué me pasaba. Me rescataron, aunque ya me había violado”.

Cabe señalar que muchas de las jóvenes que participaron de la movilización de ayer lo hicieron con familiares y amistades. Y resolvieron hacer visible su reclamo con carteles alusivos, donde además mostraron fotos de los principales acusados, y pintaron sus mejillas y labios de violeta, ligado a su lucha.