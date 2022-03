Dan vuelta su casa y se llevan una notebook y dos cámaras

La desesperanza y la angustia invaden por estas horas a una joven berissense que sufrió en carne propia el flagelo de la inseguridad luego de que desconocidos ingresaran a su departamento para robar sus herramientas de trabajo.

Según explicó la damnificada a este diario, el robo ocurrió ayer por la tarde en la zona de 125, entre 65 y 66, Villa Argüello.

Los ladrones aprovecharon su ausencia e ingresaron a su vivienda tras vulnerar la puerta principal.

Una vez en el interior de la morada revisaron cada espacio en busca de objetos de valor. Fue así que lograron dar con dos cámaras fotográficas y una computadora que terminaron conformando el botín.

“No sólo me robaron. Me dejaron sin trabajo. Sólo me interesa recuperar el material que tengo ahí”, señaló la víctima angustiada al referirse a los proyectos en los que venía trabajando.

En contacto con EL DIA, vecinos de la zona se mostraron “enojados y hartos” teniendo en cuenta que este hecho delictivo es “uno más” de los que vienen sucediendo hace prácticamente dos años, señalaron.