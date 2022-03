VIDEO: Denuncia de homofobia por parte de empleados en un local de Kentucky La Plata

Una denuncia de homofobia tuvo lugar en el local de la pizzería Kentucky ubicado en diagonal 74 y 9. El denunciante es Cesar Almiron, un (ahora) exempleado que tuvo que renunciar por el acoso que sufría de compañeros del trabajo e hizo visible su caso a través de las redes sociales.

Todo comenzó el mes pasado, cuando Cesar, logró conseguir un empleo. “Era camarero y desde que entré hasta que me fui, me decían cosas por mi orientación sexual”, comenzó la víctima.

Su misión ahora es alzar la voz para que más chicos que estuvieron en su situación puedan hablar y pelear contra la homofobia. “El domingo pude hablar con un cajero y con un supervisor pero lo único que me dijeron era que iban a hablar con uno de los sujetos, eran cuatro, el martes pero después me avisó que iban a tomar medidas a fin de mes”, detalló.

“Lo único que me dijeron en el local es que ser gay era problema mío”, denunció Almiron. “De parte de la empresa lo único que tuve fue un mensaje por Instagram justificándose. Uno me decía que ya lo habían echado (a uno de los sujetos) y otro me decía que lo iban a hacer a fin de mes”, agregó.

Él no fue la única persona que tuvo que sufrir discriminación solo por su orientación sexual pero fue el foco de las crueles burlas puesto que tiene pareja. Actualmente está sin trabajo y sin haber cobrado los once días que soportó maltrato y discriminación. “Me fui porque no lo soporté. No me dijeron cuándo o por qué no me pagaban”, afirmó.

Una de las burlas que vivió fue estar atendiendo las mesas y ver que del otro lado del mostrador lo señalaban o lo insultaban en guaraní, idioma que comprende por su madre. Para resguardar su salud mental, decidió irse de aquel lugar. “Yo tengo 23 años y ellos están cerca de los 40, no estamos en el secundario”, reflexionó Cesar intentando encontrar una respuesta a una agresión que en el 2022 no la tiene.

Paralelamente, se asesora con INADI y otras agrupaciones que le brindaron su apoyo. Sin embargo, ninguno de sus ex compañeros y testigos del calvario que vivió quiere hablar por miedo a perder el trabajo.

Qué dice la empresa

Diario El Día se acercó hasta el local para darles el derecho a réplica. Allí informaron que todos los empleados habían sido despedidos y se comprometieron a comunicarse desde Marketing para aclarar lo sucedido.