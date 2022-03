Roman Abramovich venderá el Chelsea y donará el dinero para las víctimas ucranianas

El dueño del Chelsea desde hace 19 años, Roman Abramovich, anunció la venta del club con la intención de donar ese dinero a las víctimas ucranianas en la guerra con Rusia. El club británico podría ser el foco de las sanciones económicas que el Primer Ministro impone a los millonarios rusos que se desarrollen allí.

A través de un comunicado, Roman Abramovich aseguró que su intención siempre fue pensar en la institución, en los hinchas y en los patrocinadores. El dueño del Chelsea es uno de los empresarios millonarios alcanzados por la decisión británica de congelar los activos de los rusos allí, por la invasión a Ucrania.

De ser así, el club pagaría los costos de la guerra y lo llevaría a la quiebra ya que no podría ni pagar sus deudas ni recibir pagos o mucho menos abonar los sueldos. Pese a que Abramovich ha dejado en claro no tener nada que ver con el gobierno de Vladimir Putin, no lo dejaría fuera de las sanciones.

Varios empresarios de su círculo cercano afirman que el empresario de 55 años buscará deshacerse de todas sus pertenencias en suelo inglés por estas causas. Un problema que se presenta para la transacción es que, según se conoció en las últimas horas, pediría por el Chelsea £ 3 mil millones pero debe 2 mil millones.

Sin embargo, Abramovich declaró en el comunicado que no se le pedirá a los compradores pagar las deudas del club como así tampoco lo hará rápido para cumplir con los pasos necesarios.

Dentro del mensaje oficial en la página de la institución deportiva, remarcó que se buscará crear una fundación para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania. “He dado instrucciones para crear una fundación caritativa”, cerró.