Muñoz: “Es un momento difícil, que me cuesta asimilar”

Ezequiel Muñoz finalmente estará afuera de las canchas por al menos 6 meses debido a la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Lo confirmó ayer el cuerpo médico albirrojo y ahora parte de la dirigencia que se encuentra abocada al área del fútbol del club, mantendrá un encuentro con el entrenador Ricardo Zielinski para evaluar los pasos a seguir. El Pincha puede incorporar un defensor y se verá si hace uso de esa posibilidad

Cabe recordar que Muñoz se lesionó en una jugada desafortunada, a los 27 minutos de la segunda parte del clásico platense y tuvo que dejar el campo con claras muestras de dolor. Por los gestos y las lágrimas, se podía presagiar una grave lesión, que finalmente se confirmó en la mañana de ayer.

Estudiantes podrá incorporar a un defensor tanto para la Copa como para el torneo local

El futbolista, que sufrió su tercera lesión de este estilo, había dejado el estadio del Bosque caminando y sin férula, sin embargo, ayer se sometió a estudios que revelaron una nueva lesión de esas características.

Muñoz, de 31 años, llegó como refuerzo para esta temporada después de más de un año sin jugar en Independiente, donde había sufrido una lesión similar en la rodilla derecha y solamente pudo sumar algunos minutos en Reserva sin llegar a debutar en Primera con la casaca del Rojo.

El jugador había alcanzado la titularidad y un gran nivel en el equipo de Ricardo Zielinski, cuyo cuerpo médico pautará en las próximas horas una intervención para luego encarar la recuperación. De esta manera, el marcador central suma a la enfermería con Mauro Boselli, quien aún tiene un mes de recuperación.

En lo que va de su estadía en el León, el defensor disputó 8 partidos (seis por la Copa de la Liga Profesional y dos por la Copa Libertadores)

Con este cuadro de situación y por haberse disputado menos del 66% de la competencia, el Pincha quedó en condiciones de sumar a un reemplazante para el puesto. De todos modos, aún no hay una decisión tomada al respecto y será clave la reunión que pueda tener la CD con el entrenador.

Cabe señalar que Estudiantes tampoco tendrá impedimentos para sumar algún jugador pensando solamente en la Copa Libertadores como en su momento fue Rolando Schiavi para el campeón de América en 2009. En este caso no será necesario presentar nueva lista de buena fe, ya que la presentada puede tener cinco modificaciones.

SIN DEMASIADAS OPCIONES

Hoy por hoy, teniendo en cuenta que el equipo tiene una triple competencia por delante, no sobran variantes para que el Ruso eche mano. A priori, un reemplazante natural que tiene dentro del plantel es el joven Bruno Valdez, a quien incluso el entrenador ha utilizado más como lateral que como marcador central.

En tanto, más atrás vienen los dos zagueros que se están desempeñando en la Reserva que conduce Pablo Quatrocchi: Santiago Florez y Santiago Núñez. En tanto, Mauricio Guzmán, futbolista que conformó la zaga junto a Nazareno Colombo durante el ciclo de Leandro Desábato, se encuentra a préstamo en Almagro.

De esta manera, se verá si finalmente el Pincha decide hacer un esfuerzo económico que no estaba en los planes y reemplaza a Muñoz con alguna otra incorporación.

MUÑOZ SE MANIFESTÓ EN REDES Y ANDÚJAR LE DIO SU APOYO

El propio jugador se manifestó en redes sociales tras conocerse el diagnóstico y reconoció que es un momento difícil que le cuesta poder asimilar nuevamente.

Primero destacó una frase encomillada: “Ningún obstáculo es tan grande cuando tu voluntad por vencer es mayor”. Y después comentó sus sensaciones tras otro duro momento que le toca atravesar en su carrera.

“Es un momento muy difícil para mi, que me da impotencia y me cuesta asimilar por todo lo que he vivido. Lamentablemente estos contratiempos forman parte de la vida de un deportista. Gracias a todos, y en especial a la familia pincha por el apoyo y cariño recibido, me da mucha fortaleza para lo que vendrá. Ahora queda recuperar y volver más fuerte que nunca. EM 2”.

En tanto, el capitán y referente del plantel, Mariano Andújar, le dedicó un mensaje a su compañero mediante una historia de Instagram: “No pasa nada Eze querido, acá te vamos a estar haciendo el aguante y acompañándote en tu recuperación”.

Por su parte, su colega, Marcos Rojo, quien hoy no atraviesa la mejor relación con la gente de Estudiantes tras su última visita a Uno con la camiseta de Boca, también subió una historia en su cuenta de la misma red social en la cual le expresó todo su apoyo a Muñoz: “Mucha fuerza loco, metele que estabas muy bien y vas a volver mucho mejor. Sos una bestia y te mereces estar adentro de una cancha”.