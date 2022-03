El plan de Santiago Maratea para pagarle la deuda al FMI

Tras las exitosas colectas para los incendios de Corrientes y nenes con problemas de Salud, ahora Santi Maratea fue por la deuda del FMI.

Ahora, después de que muchos seguidores le pidieron que haga la colecta para pagarle al FMI y sacarnos esa deuda de encima, Santiago lo pensó y lo charló con sus seguidores.

El país le debe 45 mil millones, entonces Santiago pensó un plan: “Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta?”, preguntó en Twitter.

“(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, indagó, anunciando que no lo haría solo lo pensó.

Por su puesto que este planteo generó gran repercusión, entonces Santi remarcó que no estaba hablando en serio: “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.