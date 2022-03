La vecina que se cruzó con una travesti en Plaza Matheu dijo que fue amenazada y no puede volver a su casa 

La vecina que el sábado mantuvo un fuerte cruce verbal con una participante del segundo carnaval travesti llevado a cabo en Plaza Matheu, en 1 y 66, cuyo video trascendió en las redes sociales, aseguró que recibió amenazas y que no puede volver a su casa.

"Tuve que abandonar mi casa. Ellos me amenazan, me mandan mensajes por WhatsApp, me dicen que me van a cagar a palos", sostuvo.

Según señaló, "no puedo entrar a mi casa porque ellos están alrededor". "La amenaza es cuando me dicen por ejemplo 'conocemos tu casa'". Y agregó que "yo me fui de mi casa por seguridad al día siguiente, es decir, el domingo, cuando empezó a difundirse el video". "Desde entonces me mandan mensajes al WhatsApp", comentó.

La vecina dijo que el cruce con las travestis que participaron del evento se produjo tras la colocación de un cartel con la leyenda "Plaza La Moma", con la cual recordaron a la travesti asesinada en 2011.

En ese sentido, volvió a expresarse en duros términos al decir que la Moma "era un travesti que vendía droga" y que "hay una política de ellos que es dejar lícito la venta de droga".

"Se acercaron muchos vecinos con chiquitos que se enojaron con los empleados municipales porque dejan hacer esto. Uno de los que filma me quiso pegar directamente. Los municipales me protegieron y llamaron al municipio y les dijeron que no estaban autorizados a hacer eso. Entonces arreglaron que una vez finalizado el evento se llevaran el cartel", sostuvo.

"Quiero volver a mi casa. Soy mujer. Violencia es lo que sufrimos las mujeres todos los días en el barrio por el acoso de los consumidores de droga y de estos travestis que tienen relaciones sexuales en la calle", deslizó.

El video del cruce verbal había sido difundido por @GalaxiaRod, quien además expresó: "He a aquí el resultado de seguir instaurando discursos de odio hacia nuestro colectivo. Basta de violencia para las personas travestis y trans. Sab. 19/3 La Plata, mientras transcurría el 2do carnaval travesti en Plaza Moma. ¿cuál es nuestra realidad en la ciudad de La Plata?".