Zona Roja: a más de 100 días del nuevo Código, nada ha cambiado

En poco más que un mes entrará en vigencia la Ordenanza municipal que pone bajo la lupa nuevamente –como hace años- el posible traslado de la Zona Roja del barrio El Mondongo, una de las principales problemáticas que afecta a la Ciudad.

El “código de convivencia” se aprobó a principios de noviembre del año pasado, pero no es de instrumentación inmediata, indicaron desde la Comuna, sino que entra en reglamentación a partir de los 180 días de aprobado. Ya han transcurrido más de 140 días y la problemática, según un relevamiento de este diario, continúa sin ningún tipo solución. En contrapartida, crecen los reclamos de los frentistas.

Tal como EL DIA informó en diferentes oportunidades, vecinos de ese barrio platense vienen reclamando desde hace tiempo por medidas para frenar la actividad del narcotráfico y por el traslado de la actividad sexual callejera que -afirman- sirve de escenario para la comercialización de estupefacientes.

En ese contexto, y transitando el tercer mes del 2022, el panorama no ha cambiado en lo absoluto. Luego de jornadas de seguimiento e intercambio de relatos con los frentistas de la zona, la venta de drogas “nunca dejó de existir” aunque sí “mermó a partir de las denuncias” vecinales seguidas de operativos.

Pese a que la Ordenanza debe empezar a regir desde mayo y hace rato que la venta de estupefacientes es un secreto a voces, actualmente no está claro el escenario a donde se “mudaría” al grupo de personas que “brindan” servicios sexuales.

Cabe recordar que el área que abarca buena parte del barrio El Mondongo es escenario permanente de tensiones y conflictividad derivadas de la oferta sexual callejera y el narcomenudeo.

El artículo en cuestión de la nueva norma establece que el comercio sexual se puede “llevar adelante” en zonas de la Ciudad, y deja al Departamento Ejecutivo la decisión de su relocalización.

Entre las posibilidades que analizan en el Municipio, la idea que ronda es la calle 122 entre 52 y 60, “siendo que no es una zona residencial”, revelaron a este medio.

Las cámaras, de los VECINOS

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido –desde la aprobación del Código- y las denuncias realizadas durante estos meses, EL DIA dialogó con vecinos de la zona que abarca la avenida 1, 7 y 122, entre 66 y 60. “Nos prometieron más presencia policial, y sólo ocurre en horarios en donde no sucede nada. Es difícil que a cierta hora de la tarde y la noche se pueda andar en la calle. Es ahí donde hace falta. Desde las 18 en adelante ya sabés que es peligroso”, sostuvo Alejandro.

“Las alarmas y cámaras de seguridad, todo, en su mayoría, son iniciativas nuestras. Si bien sabemos que cuando anunciaron la aprobación del código de convivencia, se prometió que en seis meses iba a ser efectivo, hasta el momento todo sigue igual. Es lamentable no sólo por nosotros, sino por los chicos más pequeños que ya a cualquier hora ven y se dan cuenta de lo que sucede en la calle”, continuó.

En cuanto al narcomenudeo, el frentista se animó a afirmar: “A la noche andan todos esos individuos haciendo lo que quieren. Si bien ya no se pelean tanto como antes, hay muchos vecinos que no pueden salir de sus casas porque están entre los árboles o en patota. Algunos hasta defecan en la calle”, relató. Y además agregó: “Si antes hubo droga, sigue habiendo. Por ahora no existe tal control y sigue causando temor en todos los vecinos”.

Hace unos meses, un informe en el programa del periodista Jorge Lanata movió el avispero nuevamente ya que a través de cámaras ocultas mostró el proceso de cómo se comercializa la venta de estupefacientes a pocos metros de varias dependencias policiales, la Legislatura bonaerense y hasta la propia Gobernación.

“Tenemos venta de drogas en el barrio el Mondongo hace más de 15 años”, dijo Daniel, a este diario. Y considerando que la situación cada vez es más grave, comentó: “Si el prostituirse es la imagen o la obra de teatro para vender droga, pedimos que saquen la Zona Roja. Cuidarlas a las chicas que venden sexo, y separarlas de las que venden droga”.

Asimismo, reveló que a raíz de las denuncias realizadas –a lo largo de estos años-, hoy por hoy el número de personas que se llega a ver en las esquinas (sobretodo en la avenida 1 y diagonal 73), se ha reducido, al menos desde el impacto visual. “Actualmente son entre 35 y 50 personas que se observan ofreciendo sexo casual, aunque en realidad la mayoría ofrece drogas”, detalló.

“Tenemos más de 40 denuncias realizadas en el juzgado federal y provincial. Todos se lavan las manos. Es lo que vivimos en el barrio a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana”, finalizó.

cruces: MUNICIPIO y PROVINCIA

Uno de los principales puntos a tocar, de cara a la puesta en vigencia de la Ordenanza –poniendo el foco en este caso al traslado de la Zona Roja- es el trabajo que deberán llevar adelante el Municipio de la Plata y el Ministerio de Seguridad bonaerense para, de una vez por todas, eliminar el narcomenudeo. Aunque esto parece ser algo complejo ya que no existe la comunicación.

En este sentido, la Comuna remarcó a este medio que si no hay un acompañamiento institucional por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia, “va a ser muchísimo más difícil”.

Así lo afirmó Romina Cayón, concejal del oficialismo y presidenta de la Comisión de Seguridad Municipal.

“Es un tema muy delicado, del que la mayoría de las veces nadie quiere hablar o nadie acerca soluciones. Hay miles de vecinos sufriendo esta desidia y lo sabemos, por eso queremos solucionarlo. También estamos abiertos a una propuesta superadora con respecto al lugar, porque cada vez que se ha intentado poner la discusión en la mesa aparecen obstáculos de todo tipo que terminan haciendo fracasar la iniciativa, iniciativa que esta vez es Ordenanza y debemos cumplir”, expresó a EL DIA.

Y en esta línea hizo hincapié en que no se busca mudar la venta de drogas: “De más está decir, que necesitamos apoyo de las fuerzas de Seguridad para eso, porque con esto no pretendemos mudar el problema del narcomenudeo a otra zona, sino eliminarlo”.

Por su parte, el subsecretario de Participación Ciudadana del ministerio de Seguridad provincial, Pablo Fernández, negó tener información con respecto a la planificación al posible traslado que se busca de la Zona Roja. “A nosotros no nos convocaron al debate del Código de Convivencia”, indicó.

En tanto, afirmó que “ofreció no solo seguridad, sino que en la mesa se sumó Salud, Justicia, DDHH y el Ministerio de las Mujeres”. Luego, agregó: “La Municipalidad debería convocar a la Provincia para realizar un trabajo integral. Una vez que suceda, se verificará con los organismos intervinientes de la Provincia y se verá como proceder”, dijo Fernández a este diario.

Tal como se informó, la Ordenanza deberá cumplirse desde principios de mayo. Con respecto a eso, Romina Cayón expresó: “Es un tema que por supuesto está en agenda para resolver este año, dado que la norma nos da un plazo de 180 días para la reglamentación. Lo que debemos trabajar es el lugar donde se va a realizar la mudanza, la reglamentación propiamente dicha -horarios, condiciones, entre otros temas- y el abordaje sanitario respectivo”.

“Primero, debemos cumplir y generar la condiciones para que eso pase. Una vez reglamentado, tenemos margen para efectuar contravenciones”, afirmó la presidenta de la Comisión de Seguridad Municipal y una de las principales impulsoras del proyecto.

De esta forma, el traslado y lo que tanto le tiene preocupado a los vecinos del barrio El Mondongo, se dará -en principio- entre el mes de mayo y junio.

Por el momento, el panorama en estos días es poco alentador. Eso, teniendo en cuenta los reiterados casos delictivos que acechan y que ya son cotidianos en las esquinas de la apuntada “Zona Roja”, situada desde hace décadas en El Mondongo.