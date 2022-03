Los días pasan y la renovación de Ramírez no se concreta: “La pelota la tienen los dirigentes”

Eric Ramírez sumó sus primeros minutos de este año nada más ni nada menos que en el clásico platense y le dio al equipo Tripero un agónico empate. Incluso su gol puede haber salvado la cabeza del técnico, Néstor Gorosito, quien ante una racha negativa con dos goleadas fuertes incluidas, comenzaba a caminar por la cornisa. Una derrota ante Estudiantes hubiese puesto al técnico en jaque pero el atacante que venía corriendo desde atrás, fue perseverante como es siempre, y siguió una jugada hasta último momento para empujar el último balón de juego sobre la línea del arco defendido de gran manera (hasta ese momento) por Mariano Andújar.

Con el arribo de Cristian Tarragona y Franco Soldano, Ramírez perdió todo el terreno que había ganado en el torneo pasado, cuando se terminó imponiendo por sobre Rodrigo Holgado ante las lesiones de Alexis Domínguez y Nicolás Contín. Incluso, más allá de que ofrece polifuncionalidad, tampoco le tocó ingresar en otros puestos que también supo ocupar en la zona del mediocampo o siendo extremo por alguna de las bandas.

Ahora, con la presión que le metió al cuerpo técnico luego de ese gol contra el Pincha, todo hace indicar que ante Talleres podría aparecer como titular. Sin embargo, otra de las cuestiones que desvela al jugador y es el tema contractual. Claro que el hecho de ser titular o no contra la T también lo pone impaciente, pero a priori, y en igualdad de condiciones, aparece la incertidumbre sobre su futuro inmediato.

El vínculo del futbolista vencerá en junio y continúan las conversaciones para extenderlo. Desde el entorno del jugador siguen mostrándose optimistas y aseguraron que los números no están lejos, pero todavía no hay novedades sobre un potencial acuerdo. Además, dejaron en claro una vez más que el delantero tiene deseos de continuar en el club, tal como ya ha expresado públicamente en reiteradas ocasiones.

Por su parte, el propio delantero reconoció en contacto con La Redonda que hoy por hoy los directivos son los que deben definir y levantar el teléfono.

“La pelota la tienen los dirigentes. Nosotros enviamos una oferta y seguramente la estarán analizando. Estamos desde diciembre con esto y todavía no se soluciona”, remarcó el Perla, quien espera poder resolver la cuestión cuanto antes.

También destacó que ante la ansiedad le insiste a su representante con que solucione todo lo antes posible: “Le vengo diciendo a mi representante que trate de solucionarlo, que no se haga tan largo porque no quiero que se hable de que no juego por un tema de renovación”, explicó. “Cuando uno no juega busca motivos; habían pasado seis fechas sin sumar minutos. La gente siempre me apoyó con mensajes, mi familia también es un pilar, y hay que pelearla siempre. En Gimnasia ya estoy acostumbrado a pelear desde atrás”, completó.

El último partido que había jugado Ramírez antes de reaparecer en el clásico había sido ante Patronato en Paraná, en un juego que terminó 0 a 0 en el torneo pasado y que no dejó mucho ni para el punta ni para el Lobo.

Desde ese momento y luego de un mercado de pases en el que la prioridad fue reforzar el ataque, Eric no sumó más minutos, más allá de haber realizado una buena pretemporada en la que marcó algunos goles durante la gira por Mar del Plata ante rivales de categorías inferiores.

Así pasaron los encuentros contra Racing, ante San Lorenzo, Banfield, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors y River. El equipo no dio respuestas pero el futbolista tampoco tuvo la chance de volver, justamente hasta la séptima fecha, en la que se puso el traje de salvador en el último minuto de juego.

Ahora, buscando crecer en protagonismo, pretende seguir haciéndolo con la camiseta de Gimnasia.

“Nosotros enviamos una oferta y seguramente la estarán analizando”, destacó Ramírez