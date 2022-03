Polémica frase de Máximo y dura respuesta de Larreta

Máximo Kirchner aseguró que la ciudad de Buenos Aires a veces “tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura, o que discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos y que directamente reivindican el accionar de la dictadura”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a contestarle y dijo que la frase representa “pasar un límite que ningún argentino puede aceptar”. “Y mucho menos al cumplirse 46 años de una de las heridas más profundas y dolorosas de nuestra historia”. “Debemos terminar con declaraciones que ofenden a millones de porteños, deterioran el consenso democrático y enfrentan a los argentinos”.

Por su parte, María Eugenia Vidal también criticó a Máximo Kirchner: “Hace 4 meses el 70 por ciento de los argentinos no votaron al Frente de Todos. En un día como hoy (por ayer), en lugar de reivindicar la democracia otra vez atacan a los que pensamos distinto. No nos van a someter”. Mientras que Jorge Macri, dirigentes del PRO, aseguró: “La metodología de agredir, señalar y discriminar a quien piensa distinto y no te vota es más propia de un dictador fascista que de un demócrata. Por cierto ocupa un cargo gracias a la democracia a la que agrede”.