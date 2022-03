Biden tildó de "carnicero" a Putin y le advirtió que "no se le ocurra avanzar" sobre territorio de la OTAN

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió hoy al mandatario ruso, Vladimir Putin, que "no se le ocurra avanzar" sobre territorio de la OTAN, al dar un discurso en Varsovia en el cierre de una visita de dos días a Polonia, vecino de Ucrania que recibió a millones de refugiados por la guerra en ese país.

A la vez, Biden reiteró que su país no se involucrará directamente en el conflicto, ya que Ucrania no pertenece a la Alianza Atlántica: "Las fuerzas estadounidenses no están en Europa para involucrarse en un conflicto con las fuerzas rusas. Las fuerzas estadounidenses están aquí para defender a los aliados de la OTAN".

El gobernante norteamericano reconoció que la guerra en Ucrania no durará ni días ni meses y pidió a Occidente que se arme de "valor" para un largo conflicto.

"En esta batalla, debemos tener los ojos abiertos: esta batalla no se ganará en días y meses. Necesitamos armarnos de valor para la larga lucha que tenemos por delante", aseveró.

Durante todo su discurso Biden quiso dejar claro la gravedad de la guerra en Ucrania y vinculó su desenlace al futuro de la democracia y del orden liberal global, que se estableció tras el final de la Segunda Guerra Mundial con el fin de establecer normas internacionales que evitaran otro gran conflicto.

Biden acusó a Putin de haber "estrangulado" a la democracia tanto dentro las fronteras de Rusia como fuera y consideró que la "batalla por la democracia" no terminó con el fin de la Guerra Fría. En ese contexto, calificó a su par ruso Vladimir Putin de “carnicero”, durante un encuentro con refugiados ucranianos en Varsovia.

Cuestionado sobre su opinión acerca de Putin tras haber charlado con los refugiados, Biden respondió: “Es un carnicero”. No es la primera vez que el líder estadounidense usa este tipo de palabras al referirse al mandatario, considerado el principal responsable de la invasión rusa de Ucrania, que ha dejado miles de muertos hasta ahora. En los últimos días se refirió a él como “criminal de guerra”.

"Todas las democracias del mundo tienen la responsabilidad de ayudar, todas ellas", subrayó el mandatario.

El gobernante estadounidense también se dirigió al pueblo ucraniano para darles el "mismo mensaje" que ya había comunicado este sábado al los ministros de Exteriores y de Defensa de Ucrania, Dmitro Kuleba y Oleksii Réznikov, que estaban entre el público.