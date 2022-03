“Esto es lo que queríamos; estamos mejor de lo que pensábamos”

El presente de Estudiantes roza lo ideal. Puntero de la zona 2 junto a Boca en la Copa de la Liga Profesional, próximo al estreno en fase de grupos de la Copa Libertadores con Vélez y en carrera en la Copa Argentina tras dejar en el camino al humilde Puerto Nuevo de Campana, el único lunar en los dirigidos por Ricardo Zielinski aparece en cuanto a las bajas que ha sufrido el equipo producto de la extensa seguidilla que lo llevó a disputar 12 partidos en un lapso de 46 días.

No obstante, el resultado termina siendo más que fructífero, algo que todos los protagonistas, y uno en particular como Jorge Rodríguez, toma como un premio al trabajo que viene realizando el plantel desde el inicio de la pretemporada, allá en enero.

De cara a dos meses muy cargados que se vienen como abril y mayo, el volante, equilibrio fundamental en los del Ruso, no puede no expresar algo más allá de la felicidad: “La verdad que esto era lo que queríamos. Estamos muy contentos de poder estar en esto porque era uno de los objetivos”, remarcó el ex Banfield en diálogo con FM La Redonda.

Si bien hoy es todo alegría, su cierre del año anterior y el comienzo del actual 2022 lo encontraron muy preocupado por aquella lesión en el tobillo, la cual lo marginó de las últimas fechas del 2021 y le representó no empezar el corriente de la forma adecuada.

“Siempre supe que era una lesión complicada por lo que me habían dicho, pero la verdad es que pensé que iba a ser mucho más rápida mi vuelta”, remarcó. “Y lo sentí cuando arranqué la pretemporada, porque la idea era arrancarla en un determinado momento; y cuando ves que no podés hacerlo, te preocupa. Pero lo bueno es que pude volver. Y aunque hay momentos en los que sigo teniendo dolores o molestias, me permiten jugar. No es que me impida jugar o me deje afuera. Contento con eso porque no tuve un dolor fuerte que no me permitiera jugar”, consideró. “Me habían dicho varios compañeros que tuvieron algo parecido antes que me iba a tener que acostumbrar al dolor. Y la verdad que es un poco así. Hay días que me levanto con dolor y otros no. Ya se va haciendo parte del día a día y te vas olvidando”, sostuvo.

Jorge Rodríguez.

EQUILIBRIO, LA PALABRA MÁGICA

Si bien Zielinski siempre deja en claro que cuenta con 20 titulares, según su perspectiva, hay hombres que en su estructura ideal no pueden faltar. Entre ellos, Jorge Rodríguez es una fija en el mediocampo junto al mendocino Fernando Zuqui, con quien ha logrado una muy sólida sociedad. Ante esto, el volante central remarcó cuál es el pedido principal del entrenador del Pincha.

“Siempre me pide que intente darle equilibrio al equipo”, explicó. “Sabemos que el Ruso quiere que los laterales ataquen. Que el doble cinco también llegue un poco. Entonces lo que me pide es que siempre esté dándole equilibrio al equipo. Que me fije qué lateral pasa para intentar relevarlo, por ejemplo. Siempre me pide ese tipo de cosas”, manifestó quien ya lleva 35 partidos oficiales con la camiseta de Estudiantes, con la que supo brillar el hoy vicepresidente de la institución, a quien Corcho escucha con mucha atención.

“Verón a veces te aconseja; y la verdad es que está buenísimo”, sostuvo. “Que alguien con su experiencia te dé su opinión o te diga lo que vio, la verdad es que está muy bueno. Ojalá pudiéramos jugar un poquito a lo que jugó”, bromeó el “30” del León.

Su recorrido desde Inferiores a este presente en la Primera lo tuvo, como a muchos, variando en las distintas posiciones de la cancha, algo que recordó en la charla.

“Arranqué jugando de 8. Después de enganche, después de 5, y después de central. Me fueron tirando para atrás un poquito. Creo que a partir de Séptima ya me pusieron de central. Era bastante chico cuando jugaba en el medio”, explicó el nacido en Mendoza el 15 de septiembre de 1995. “Hernán Crespo fue el que me puso ahí. Estuve el primer semestre con él, jugando de central. Y el segundo me puso en el medio. Me exigía bastante que jugara y que buscara opciones”, completó el mediocampista.

BAUTISTA KOCIUBINSKI Y LAS JUVENILES DEL PINCHA

Siendo un número fijo para Zielinski, sus buenas actuaciones no le han permitido muchas chances a quienes corren de atrás en su mismo puesto, aunque el ex Banfield valoró a Bautista Kociubinski y también a las Inferiores del León.

“Para mí Bauti es buenísimo. Es muy buen jugador”, destacó sobre el platense que está haciendo sus primeras armas en Primera. “Lo que tiene Estudiantes es que los que suben de Inferiores lo hacen con rodaje. Y se nota que tienen una idea y una línea. Hay muy buenos jugadores”, agregó. “A Bauti le pasa lo que le pasa muchas veces a muchos jugadores. Tal vez no se le da la oportunidad en su momento. O tienen que ir esperando, como pasó con lo mío, que por una lesión o algo, tienen que saltar a la cancha. Y la verdad que para mí cuando jugó demostró estar a la altura. Y tranquilamente puede jugar porque es un jugador de muchas condiciones”, concluyó.

EL INTERÉS DE ROBERT PIRES

Por último, el volante se refirió a la visita y al interés que mostró por su juego el francés Robert Pires, quien ya lo había halagado en sus primeras semanas en el Pincha.

“Tuve la suerte de conocerlo y de saludarlo. La verdad que muy contento con el hecho de que un jugador así, con ese nivel y con esa trayectoria, hable así de uno. Saber que te conoce y esas cosas la verdad que me ponen muy contento. Conmigo no habló casi nada. Me saludó, me felicitó y nada más”, explicó.