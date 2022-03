Pipo Gorosito sigue buscando el medio para recuperar equilibrio

El entrenador de Gimnasia, Néstor Gorosito, evalúa introducir variantes para recuperar el funcionamiento y volver al triunfo ante Argentinos Juniors, mañana, desde las 21:30, por la quinta fecha del grupo A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En principio, en las últimas dos prácticas, Pipo tocó poquito, pero tocó.

Tras la derrota 3 a 2 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, aseguró en conferencia de prensa que “hay mucho para corregir” aunque destacó que confía en la “materia prima para salir adelante”.

El entrenador comenzó la semana con los mismos nombres que jugaron ante el Halcón, aunque ayer decidió mover alguna ficha en el mediocampo, zona en la cual también había optado por cambiar en la previa del encuentro con los dirigidos por Sebastián Beccacece.

Al igual que como pasó contra Banfield tras la goleada 4 a 0, Gorosito metería mano y apelaría a un equipo similar al que venció bien a San Lorenzo en el Bosque.

Hasta el momento, el equipo evidenció falencias a la hora de marcar en el sector derecho de la defensa y también del mediocampo. Las fallas en el retroceso es lo que más preocuparía al entrenador, quien podría apostar por el regreso de Manuel Insaurralde por Agustín Cardozo en el círculo central.

De igual modo, se verá si se realiza algún ajuste en la zona defensiva o si repite la línea de cuatro que presentó en el estadio Tito Tomaghello con Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Nicolás Colazo. A priori, los cuatro defensores tendrían la confianza del técnico y Germán Guiffrey continuaría en el banco de suplentes.

Las confirmaciones podrían llegar durante la jornada de hoy, luego del último ensayo formal, y la palabra del técnico, que hablará en conferencia de prensa pasadas las 18.

Desde el inicio del torneo el Lobo cosechó 4 unidades, producto de una victoria y un empate, y evidenció un irregular funcionamiento en lo que será la antesala de dos partidos sumamente importantes ante River y su clásico rival, Estudiantes. El equipo perdió ante Banfield y el Halcón y casi de golpe, se esfumó la solidez que había conseguido en las dos primeras jornadas. El desafío será recuperar eso y potenciar aún más el frente de ataque.

Y la presencia de Insaurralde, tal como se dio ante San Lorenzo, le daría un poco más despliegue y un socio activo a Brahian Alemán en el mediocampo.

Si finalmente se confirma esta variante, el único integrante de contención que no dejó el equipo fue Cecchini, quien siempre titular en lo que va del certamen. Por su parte, Nery Leyes y Agustín Cardozo fueron una sola vez de entrada, mientras que el viernes sería el tercero de Insaurralde como titular, aunque en el último juego en Varela no sumó minutos. Por su parte, desde el encuentro con Racing, Leyes no volvió a jugar.

En consecuencia, un probable once para recibir al conjunto de La Paternal podría ser con: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Nicolás Colazo; Emanuel Cecchini; Ramón Sosa, Brahian Alemán, Manuel Insaurralde y Johan Carbonero; Cristian Tarragona.

Milito no podría contar con Reniero

Argentinos Juniors, que igualó 1-1 ante San Lorenzo en la jornada anterior, en los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 1 derrota.

Para este partido ante el Lobo, el entrenador, Gabriel Milito, difícilmente pueda contar con el delantero Nicolás Reniero, quien sufrió una molestia en la zona lumbar (en la entrada en calor frente a San Lorenzo), y arrastra dolor en la zona afectada.

Ante esto, el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo y prefiere que se recupere en su totalidad. Una opción para reemplazarlo sería Thiago Nuss y otra, Florentín.

Por otra parte, la buena noticia para el DT es que podrá contar con Fausto Vera, quien ya trabajó con normalidad luego de haber sufrido una torcedura en su tobillo que finalmente no pasó de eso. Las confirmaciones de Milito, también llegarían hoy.