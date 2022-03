Entradera en Los Hornos: violento asalto a una jubilada de 78 años

Una jubilada de 78 años sufrió en carne propia el flagelo de la inseguridad que desde hace un largo tiempo viene azotando a un amplio sector de Los Hornos.

Además de apoderarse de sus pertenencias, dos delincuentes sometieron a la víctima a una feroz golpiza y a varios tormentos que la mujer enumeró entre lágrimas, en la charla que mantuvo ayer con EL DIA.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles en una finca ubicada en 55 entre 141 y 142.

Habían pasado algunos minutos de las 9 de la noche del miércoles y la dueña de casa se disponía a cenar cuando se le ocurrió encender el aire acondicionado para reducir el agobio que sentía producto del calor. Una falla en el funcionamiento la impulsó a salir de su casa a ver qué sucedía con el motor del aparato.

Esa circunstancia terminó favoreciendo el accionar de un delincuente que, agazapado en el parque delantero de la finca, acorraló a la mujer en la puerta de su casa. En ese momento, la jubilada se encontraba sola en su hogar.

Tras bloquear su posibilidad de pedir auxilio o escapar, al individuo le bastaron algunos insultos para intimidar a su víctima y obligarla a ingresar.

“VENGO A BUSCAR LA QUE COBRASTE”

En la tarde de ayer, todavía afectada anímicamente por el asalto, Evelia Ponce (78) atendió en su domicilio a EL DIA y brindó detalles del pésimo momento que le tocó vivir.

La brutalidad con la que procedieron los malvivientes podía observarse en los hematomas que tenía debajo de sus ojos.

“Fue pasaditas las 9 de la noche (del miércoles), cuando salí a ver qué andaba mal en el equipo del aire acondicionado. Nunca me percaté de que había un ladrón escondido”, explicó.

Valiéndose del efecto sorpresa, el desconocido no le dio tiempo a nada. La abordó por detrás y la abrumó con amenazas, antes de obligarla a entrar a la casa.

La jubilada recordó que cuando quedaron frente a frente “me dijo `vengo a buscar la plata que cobraste`. Se refería a mis haberes como jubilada”.

En este sentido, la mujer no descarta que los ladrones hayan llegado al lugar con un “dato”. Ese día, en horas de la mañana, el hijo de Ponce fue a buscar plata a un cajero. Es por eso que la mujer sospecha que pudieron haber seguido a su hijo desde el banco hasta su casa.

Una vez que el ladrón tomó el control de la casa, el intruso realizó algunas maniobras con su teléfono. Para Ponce, ese fue el momento en el que le avisó a su cómplice que podía entrar.

Según lo que posteriormente contaron algunos vecinos del barrio, vieron una moto estacionada en la puerta de la casa de Evelia.

Luego de enviar el mensaje, el delincuente obligó a la damnificada a ingresar a su dormitorio. Sin piedad la arrojó a la cama y allí comenzó la sesión de tormentos.

Cuando sacaba los cordones de una zapatilla irrumpió en la escena el secuaz. “Apenas entró me ató las manos con cordones de zapatilla. Llegó inclusive a tirarse encima mío en mi cama para taparme la cara con almohadones, como si quisiera asfixiarme. Y me agarraba del cuello. Luego me golpeó en la cara como tres veces. La verdad es que me asusté mucho, al punto de creer que iba a matarme, como me lo decía una y otra vez”, reveló angustiada.

Mientras la mujer era sometida a esta sesión de terror, el otro individuo se encargó de registrar la casa hasta que halló 15.000 pesos, un celular y una caja con elementos de bijouterie de fantasía. “Parece que con eso saciaron su sed de robar”, precisó la mujer.

Los momentos de penuria e incertidumbre resultaron interminables para esta jubilada. Y no es para menos, porque, precisó que los asaltantes “estuvieron algo más de una hora en mi casa”.

Según estableció la Policía, una vez que los delincuentes salieron de la casa de la víctima “apagaron el celular que me robaron”. “Igual ya le dimos de baja (al aparato)”, señaló.

“NO SE PUEDE VIVIR ASÍ”

Evelia mencionó que cuando ambos ladrones ya estaban en plena fuga, “vino la Policía y el comisario de Los Hornos, a quien le dije que no se puede vivir así, con tanta inseguridad. Pero me escuchó sin responderme”.

“Están robando mucho en Los Hornos”, se quejó después.

“YA HABÍA TENIDO UN ROBO”

No es la primera vez que Ponce es víctima de un robo. “Hace 3 ó 4 años fue”, detalló.

A diferencia de lo que experimentó en el asalto del miércoles en su vivienda, el primero de los atracos fue “en plena calle”, aunque bien cerca de su casa: en la esquina de 55 y 141.

Y explicó que “esa vez actuaron dos ladrones en moto, uno de los cuales me arrebató el bolso que llevaba con distintas pertenencias”.

