“Muerta en vida”, la frase que dejó la madre de un acusado del abuso grupal

“Siento que estoy muerta en vida”. La frase pertenece a Jorgelina, la madre de uno de los detenidos por el abuso grupal en Palermo.

Visiblemente consternada y, con temor a sufrir represalias, la mujer enfrentó a la prensa y contó cómo su vida cambió para siempre.

“Que merecemos la muerte como el chico, que me van a incendiar la casa. Pasaron la foto de mi casa por todas las redes. Mi hija tenía escraches con su nombre. No sabemos como seguir”, expresó.

De acuerdo a su relato, la última vez que habló con su hijo fue el domingo a la noche. “Me dijo ‘Mami estoy en un after’. Después me comentó que iban a Plaza Serrano y no me contestó más. Nos enteramos de todo por las redes. Yo pensaba que lo habían agarrado porque tenía porro en la mochila. Pero jamás me hubiera imaginado que era por un abuso”, recordó.

“No lo puedo defender porque no sé que pasó. Pero si él lo hizo no dudo en que me lo confesaría”, sostuvo Jorgelina. En relación al resto de los acusados, señaló que solo uno de ellos frecuentaba su casa y era amigo de Tomás, pero dijo no conocer al resto.

Y concluyó: “Siento que estoy muerta en vida. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso”.

JUNTARON FIRMAS

Sofía, vecina del barrio porteño de Palermo, a pocas cuadras de donde se cometió una violación en grupo dentro de una auto contra una mujer de 20 años el lunes pasado. recolectó más de 1.000 firmas para pedir a la Justicia “todo el peso de la ley a los seis violadores”.

En la petición, viabilizada a través de la plataforma change.org, Sofía destacó que “una persona que viola no cambia, necesitamos que sean condenados a cadena perpetua. La víctima va a vivir toda su vida con esto.”

La mujer, de 28 años, aseguró, además, que “lo que pasó el lunes sobrepasa a la realidad”.

“Que seis personas hayan violado a una chica a plena luz del día turnándose y haciéndose campana, mejor dicho, haciendo ruido para que nadie escuche los gritos de la chica, nos demuestra que estaban siendo conscientes de lo que estaban realizando”, dijo.

La meta de Sofía es conseguir 1500 firmas para su petición.