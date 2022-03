El presidente ucraniano acusa a Rusia de recurrir al "terror nuclear"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó hoy a Moscú de recurrir al "terror nuclear" y de querer "repetir" la catástrofe de Chernóbil, tras denunciar un ataque ruso en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa.

"Alertamos a todo el mundo sobre el hecho de que ningún otro país excepto Rusia ha disparado jamás contra centrales nucleares. Es la primera vez en nuestra historia, la primera vez en la historia de la humanidad. Este Estado terrorista recurre ahora al terror nuclear", dijo en un video publicado por la presidencia ucraniana.

"Ucrania cuenta con 15 reactores nucleares. Si hay una explosión, es el fin de todo. El fin de Europa. Es la evacuación de Europa", añadió. "Solo una acción europea inmediata puede frenar a las tropas rusas. Hay que impedir que Europa muera de un desastre nuclear", insistió el presidente ucraniano.

Según Kiev, proyectiles rusos impactaron en las primeras horas de este viernes la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ubicada unos 150 kilómetros al norte de la península de Crimea. Zelenski aseguró que fueron tanques rusos los que abrieron fuego contra la central. "Estos tanques están equipados de visores térmicos, con lo que saben qué hacen, estaban preparados", aseguró.

El incendio afectó un edificio y un laboratorio, pero la seguridad está por ahora "garantizada", indicaron las autoridades ucranianas.

Después de denunciar que las tropas rusas no les permitían el acceso, los servicios de emergencia ucranianos indicaron en un comunicado de Facebook que los equipos de bomberos accedieron al lugar para empezar a apagar las llamas, que finalmente lograron horas después. Según señaló el regulador ucraniano al Organismo Internacional de la Energía Atómica, los niveles de radiación del lugar no se vieron alterados y el fuego no alcanzó el equipamiento "esencial".

El 24 de febrero ya habían estallado combates cerca de la antigua central de Chernóbil, escenario de la peor catástrofe nuclear de la historia en 1986, actualmente bajo control ruso. "Cientos de miles de personas sufrieron las consecuencias (de Chernóbil), decenas de miles fueron evacuadas. Rusia quiere repetir eso y está en proceso de repetirlo", aseveró Zelenski.