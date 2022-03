Alerta nuclear y temen lo peor: tras el bombardeo Rusia tomó la planta más grande de Europa

Un incendio en la mayor central nuclear de Europa, provocado por bombardeos rusos, fue extinguido, dijeron hoy las autoridades ucranianas. En tanto, las tropas de Moscú han tomado el control del lugar, según confirmaron.

☢️ 🔥 Tonight the russian army was firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. If it blew up, it would be 10 times larger than #Chornobyl_NPP #StopPutinNOW pic.twitter.com/Yd3WA0XNG8