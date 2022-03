“Sentimos alivio por la sentencia, pero a Nico no nos lo devuelve nadie”

Bocacha tenía 19 cuando lo asesinaron a sangre fría el 5 de octubre de 2019. Con la moto que le habían regalado en forma reciente sus padres, salió a trabajar de repartidor para una pizzería de Villa Elvira cercana a su casa. Incluso, la comida de ese pedido funesto la llegó a entregar en un inmueble del mismo barrio, en 81 entre 116 y 117.

Dos motochorros lo sorprendieron mientras contaba el cambio y se disponía a regresar al comercio, ya que se trataba de su última salida de la jornada. Le pidieron la moto y los 500 pesos que tenía encima. El joven se resistió y uno de los delincuentes le disparó en la cabeza.

Lo dejaron tendido en la calle, la moto sobre su cuerpo.

Después de varios días, la causa tuvo dos detenidos. Eran menores y quedaron libres. Sin embargo, uno de los dos estaba más complicado que el otro. Testigos y cámaras lo situaban en la zona el día del crimen.

Tiempo después cayó quien sería sindicado como el segundo implicado en el hecho. Mientras tanto, la familia de Nicolás Pérez Gatti atravesaba la situación como podía. El dolor iba primero, seguido de cerca por la necesidad imperiosa de poner a los asesinos de Bocacha tras las rejas.

Hace una semana, Mónica Gatti estaba en su casa cuando sonó el teléfono. La voz del otro lado le comentó que “hubo un adelanto de veredicto” y le notificó que el Tribunal “encontró culpable como coautor del homicidio de Nico al acusado que estaba siendo juzgado”, un joven de 20 años que al momento del episodio tenía 17.

Su cómplice, de 29, se encuentra con prisión preventiva. Ambos son oriundos de El Carmen, en Berisso.

Mónica Gatti y Leonardo Pérez, padres de Nico, dialogaron con EL DIA y expresaron estar “aliviados” por una resolución que fue por unanimidad.

“El 16 de marzo nos van a informar el monto de la pena y los fundamentos, pero ya el hecho de que lo encontraran culpable representa un alivio y alegría para nosotros”, sostuvo Mónica. Aunque agregó que “de todas maneras, a Nico no nos lo devuelve nadie”.

En esa línea, refirió que “todavía falta un montón” y que, después del 16 del corriente, “tengo pensado enfocarme en el otro acusado”.

“Según lo que surge de la investigación, aparentemente quien disparó fue el mayor. Estoy tranquila porque va a estar preso hasta que empiece el juicio”, sostuvo. Asimismo, precisó que “a él lo agarraron rápido, con el menor costó mucho más, si bien los dos tienen antecedentes”. Y, sobre este último, Mónica manifestó que “yo nunca tuve dudas de que este chico era culpable”.

En cuanto al juicio, reveló que “pasamos muchos nervios, esa semana fue terrible. Escuchar cosas, ver imágenes del hecho, fue revivir todo. Una situación difícil, muy duro”.

Leonardo no pudo presenciar el proceso judicial. “Entré una sola vez, cuando me tomaron declaración. No pude más”, apuntó. Luego señaló que “hay muchísimas pruebas, aunque no tantas que sean concretas. Por ejemplo, no encontraron el arma”.

Por último, expresaron que “teníamos pensado hacer un homenaje en el club Inter (4 y 84), donde Nico jugó desde muy chico”.