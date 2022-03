Refutan una denuncia por una supuesta estafa

La causa penal que se inició en La Plata por las denuncias que recibió un desarrollador inmobiliario, a quien acusan de presuntas estafas con la creación de fideicomisos para la construcción de edificios, sobre todo en la zona céntrica de la Ciudad, motivó una declaración, en este caso del propio imputado, quien, al margen de sus presentaciones en el expediente judicial, decidió romper el silencio y defenderse de los cargos que se le endilgan.

“Al tomar conocimiento de la denuncia, me presente a declarar espontáneamente y luego lo hice en instancia de indagatoria ante el doctor Menucci. En ambas oportunidades, le explique al Señor Fiscal los motivos del atraso de los edificios de calle 41 y de calle 13, aportando prueba respaldatoria de mis dichos, aunque no bastaron para sobreseerme y, ante la sospecha de que existió un mal uso de los fondos, solicitó que se me juzgue en juicio oral y público, resolución que ha sido apelada por mi defensor”, explicó Bruno Mario Billiani.

“Entre los motivos del atraso en la entrega de los departamentos, no solo se encuentran los de público conocimiento, vinculadas al gremio de la UOCRA, sino también a los atrasos e incumplimientos en los pagos de las cuotas de algunos de los adquirentes que formaban parte del fideicomiso, generándose entonces un desfinanciamiento que se profundizo ante los constantes incrementos en los costos de la construcción”, agregó.

Según Billiani, hubo adquirentes que “comenzaron a exigirme exhorbitantes sumas de dinero y, como me negué sistemáticamente, comenzó una campaña de hostigamiento, no solo hacia mi persona y mi familia, sino también hacia mi contador y a los titulares de las inmobiliarias que trabajaban conmigo”.

Billiani habló también de hackeos en su cuenta personal de correo electrónico, donde habrían modificado sus contenidos con intención de perjudicarlo, situación que lo llevó a denunciar una extorsión en la Justicia.

“Tengo una trayectoria de 30 años y en todas las denuncias que me han hecho solo en una seré sometido a juicio oral -en el cual nuevamente quedará demostrada mi inocencia-, mientras que las restantes han sido archivadas e, incluso, se me ha dictado el sobreseimiento”, concluyó.