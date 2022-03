Polichorros vuelven al ataque: un comerciante sufrió un robo millonario

Con un ACV y un infarto en el haber, el brutal asalto que el domingo pasado sufrió un comerciante en Lisandro Olmos, bien podría haber ocasionado una tragedia.

No sólo por lo traumático y estresante que le resultó el intempestivo ingreso de cuatro delincuentes armados y encapuchados a su casa, sino también por la golpiza que le propinaron y la hemorragia que sufrió por un certero culatazo, que le aplicaron en la cabeza.

Así lo analizó ayer Walter Grigioni (62), propietario de un local de repuestos que, junto a su esposa, fue víctima de un violento asalto en el que se pudieron observar ribetes de una modalidad aplicada por una banda que parecía haber quedado en el olvido: los “Polichorros”.

La ropa y armas que utilizaban, las tácticas, el lenguaje y las señas que usaban, la cadena de mando y la violencia con la que operaban volvieron a aparecer en una vivienda ubicada en 44, entre 166 y 167.

Según contó la víctima a este diario, alrededor de las 2 de la mañana, un fuerte estruendo proveniente del fondo de su casa interrumpió su descanso y el de su esposa. Luego se enterarían de que la puerta fue vulnerada con un ariete.

Confundido y sobresaltado, Walter se incorporó en la cama con el objetivo de dirigirse a la cocina para ver qué había provocado semejante ruido. Se encontraba en esa tarea cuando un haz de luz lo encegueció por completo. Luego sobrevinieron dos trompadas, una en la cara y la otra en el cuello.

Si bien no quedaban dudas de que estaban siendo víctimas de un robo, el ladrón que “daba órdenes al resto de la banda” decidió aclarar cuáles eran sus intenciones. Mientras lo apuntaba con una linterna, lo condicionó: “Si no colaboras la vas a pasar mal”.

“Recuerdo lo primero que me dijeron. ‘Somos profesionales y no nos vamos a ir de acá hasta que nos digas dónde tenés la plata’. A mi mujer la agarraron de los pelos y empezaron a pasearla por toda la casa para que fuera indicando dónde teníamos cosas de valor”, recordó Walter.

Mientras su esposa era sometida a todo tipo de maltratos y los restantes ladrones le daban vuelta la casa, comenzó un interrogatorio. “‘Dónde tenés los dólares’, me decía. ‘Sabemos que tenés mucha plata en tu casa. Ya perdiste. Alguien cercano a vos te vendió. Nos contó que hace poco cobraste una herencia’, me decía”, rememoró.

Hasta ese momento, la víctima creía que se trataba de una táctica del delincuente para ablandarlo, pero le tiró dos puntas y se dio cuenta de que decía la verdad.

“Me habló de cosas muy precisas. No tengo dudas de que me entregaron y de que me estuvieron vigilando. Me gustaría saber quién fue”, expresó.

El interrogatorio alcanzó su nivel máximo de ferocidad cuando el “jefe”, insatisfecho por las respuestas que le daba Walter, le propinó un culatazo en la cabeza que le generó una fuerte hemorragia.

“Se formó un charco de sangre en el piso, pero el tipo no tuvo piedad y me siguió pateando”, contó.

Al ver los tormentos a los que estaba siendo sometido su esposo, su mujer decidió ponerle fin a la situación entregando las llaves del negocio de su marido, ubicado al lado de la casa.

Allí los sujetos iniciaron una nueva faena. Rompieron cada envoltorio de la casa de repuestos hasta que lograron dar con los ahorros del comerciante, en pesos y en dólares.

“Lo único que te puedo decir es que se robaron una fuerte suma de dinero. Pero lo peor fue el momento que pasamos”, confió.