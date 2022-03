Ex arquero de Gimnasia amenazado de muerte después de los terribles incidentes en México

Perduran los ecos de los terribles incidentes ocurridos el fin de semana en el partido entre Querétaro y Atlas por el torneo mexicano. Y entre ellos, se destacó ayer la denuncia del ex arquero de Gimnasia, Hernán Cristante, acerca de haber recibido amenazas de muerte.

Cristante, entrenador del Querétaro, aseguró que él y sus jugadores están recibiendo "amenazas de muerte" mientras las imágenes de los incidentes del sábado entre hinchas de Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora, por la liga de México, continúan generando conmoción.

El ex arquero del Lobo aseguró en las últimas horas que "La desafiliación es uno de los temores que hay, pero nada se asemeja al miedo de que estén amenazando a tu familia. Han recibido amenazas. No puedes estar tranquilo, se exacerbó a un nivel que no tiene comparación. Mira que llamar a los jugadores o a la gente de la institución 'asesinos' cuando ellos pusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien, ayudar a alguien", se quejó.

"No es cómodo recibir amenazas. Hoy las mujeres de algunos de los chicos están pensando en irse, están sufriendo esa situación, acá se sufre. Lo de las víctimas es lamentable, tristísimo, a nadie le gusta, y perder el trabajo puedes hacerlo de cualquier cosa, pero la sensación de que estén amenazando a tu gente es muy desagradable", apuntó Cristante.