En 11 entre 90 y 91 la calle se transformó en un pantano

Los vecinos de calle 11 entre 90 y 91 reclamaron que se repare la calle porque se ha transformado en un pantano.

Quienes viven en esa zona aseguran hace más de seis meses se rompió un caño de agua que terminó por destruir el asfalto.

“Es el único acceso que tenemos a la calle 13, lo que nos permite salir hacia el centro para hacer distintas gestiones”, indicaron.

Los frentistas aseguran que hicieron el reclamo ante Aguas Bonaerenses (Nro 3254856) y la Municipalidad para que se repare el caño y la calle.

“Hoy está intransitable y no hay veredas para caminar. Automovilistas y peatones no podemos pasar. Quienes tenemos que salir caminando o en bicicleta nos embarramos y si vamos a trabajar o llevar a los chicos a la escuela, no podemos llegar nosotros ni los chicos en esas condiciones”, plantearon.

También dijeron en el barrio que “mucha gente se cayó al querer pasar porque llega un tramo en el que hay que elegir entre mojarse o embarrarse. Y muchos autos han quedado atrapados. Queremos que se eviten problemas mayores y que hagan la reparación cuánto antes”.