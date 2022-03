"No me puedo morir ahora": La suplica de María Valenzuela a un médico que la intervino

María Valenzuela está pasando su peor momento a nivel personal. Un problema de salud por una posible mala praxis la dejó extremadamente delgada y con complicaciones para poder alimentarse de forma adecuada.

Desde hace algunos meses que la actriz argentina preocupa a sus seguidores en las redes sociales. A tal punto que tuvo que pedir que dejaran de comentar sobre su aspecto físico porque no pasaba por una buena situación.

Meses después del silencio, María Valenzuela contó lo que le ocurre. Todo comenzó hace tres años cuando contrató a un odontólogo llamado Manuel, del que por razones legales no puede dar más datos. Ella se realizó una serie de implantes molares pero el resultado no fue el esperado.

Con el correr de los días, la actriz comenzó a sufrir dolores que se le volvieron crónicos y ya no puede comer, lo que provocó que actualmente esté pesando 35 kilos. Este odontólogo llamado Manuel se mudó al exterior y no tiene forma de iniciar acciones legales puesto que no puede ser notificado.

Con súplicas a través de su cuenta de Instagram, la famosa argentina pidió que este hombre o quienes lo conocen le brinden el nombre de su aseguradora para que ella pudiera terminar con “este infierno” que significa para su salud.

La celebridad de 65 años afirmó: “No me puedo morir ahora”. Pidiendo piedad por ella, agregó que todavía tiene mucho por hacer en esta vida y quiere continuar disfrutándola. Su abogada Vanesa Di Cataldo agregó que las muelas que se le implantaron son “demasiado grandes”, lo que derivó en dolores intensos constantes.