Betis-Frankfurt y Olympique-Porto

El Betis, de Sevilla, en donde juegan los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella, ambos integrantes de la Selección albiceleste, recibe hoy al Eintracht Frankfurt de Alemania; mientras que el Olympique de Lyon, de Francia, visita al Porto, de Portugal, en los partidos de ida de octavos de final de la Liga de Europa, la segunda competencia de importancia en el Viejo Continente.

El Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, con Guido Rodríguez y Germán Pezzella en el equipo, enfrenta al Frankfurt alemán en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. El partido se pondrá en marcha a partir de las 14:45, hora de nuestro país.

En tanto, Olympique de Lyon visita al Porto en el Estadio Dragones de Oporto, en Portugal, también a partir de las 14:45.

Mañana, continuará el desarrollo de los octavos de final, con los siguientes encuentros:

Sevilla vs. West Ham; Barcelona vs. Galatasaray; Rangers vs. Estrella Roja; Braga vs. Mónaco; Atalanta vs. Bayer Leverkusen.

El partido Leipzig-Spartak de Moscú fue cancelado tras la suspensión dispuesta por la FIFA para los equipos rusos en todas las competencias europeas.

TAGLIAFICO ESPERA NOTICIAS DEL BARCELONA

El defensor argentino del Ajax, Nicolás Tagliafico, aguarda por novedades provenientes del Barcelona con el objetivo de poder incorporarse al equipo catalán en la próxima temporada.

Tagliafico fue uno de los que se barajaba en enero para reforzar la defensa “culé”, pero finalmente el Ajax no permitió la salida del jugador de la selección argentina ya que no contaba con recambio, según explicó el club de Países Bajos.