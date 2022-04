VIDEO. Un sector del centro platense, zona caliente para el robo de bicicletas

La movilidad sustentable sigue ganando terreno a nivel mundial, y este país y sobre todo las grandes ciudades como La Plata, se acoplaron a esa tendencia. Pero, junto a ello, trajo lamentablemente la creciente ola de hechos delictivos de rodados, que pasaron a ser bienes muy codiciados por los delincuentes.

Los motivos son varios y están muy claros: el valor comercial de las bicicletas que desde tiempos de comienzo de pandemia tuvieron una escalada sin freno y un mercado que creció exponencialmente, tantos en sofisticación como en cantidad de marcas y modelos.

Acompañada de la demanda y la falta en muchos de casos de oferta, por varios factores pero principalmente por los conocidos problemas de importaciones y faltante de insumos en el país, trajo inevitablemente la proliferación del mercado negro.

Volviendo al crecimiento de la tendencia global del uso de bicicletas, se fueron formando los grupos -de todas las edades- que participan de distintas actividades con recorridos de decenas de kilómetros tanto en el Casco Urbano como en el Gran La Plata.

Como publicó EL DIA en reiteradas notas, los ciclistas de esos grupos se convirtieron en una carnada apetecible para los delincuentes. Aunque también los casos de denuncias de hechos individuales se reiteran todas las semanas.

De hecho, hasta las propias víctimas crearon grupos en redes sociales donde denuncian por motus propio los propios y se ayudan entre sí para intentar localizar en publicaciones de ventas de internet las bicis que les fueron sustraídas.

Si bien ya no hay zonas ni horarios que escapen a este flagelo, en las últimas semanas en las manzanas comprendidas entre las calle 12 y av. 13, entre las plazas Moreno y Máximo Paz, se sucedieron varios episodios de similares características.

Jésica es la mamá de un adolescente que practica deportes en el club Atenas y fue uno de los se que quedó “a pata”: “Mi hijo estaba adentro del gimnasio y a las bicicletas las dejan en una zona aledaña pero en el interior. Como se ve en el video, un hombre se la lleva como si nada. Ni hicimos la denuncia, porque con el tiempo que se pierde y toda la burocracia, y que no se llega a nada. Conozco dos casos más similares en el lugar”.

Otras de las víctimas contó que "yo entré al kiosco que está en 8 y 58, dejé la bici prácticamente adentro del local después de 5 minutos que estuve en el kiosco la bicicleta ya no estaba . Me la robaron el 28 de Marzo a las 13 horas. Hice la denuncia en la Novena, cuando no me pidieron ni el número del cuadro de bici (hasta ahora) al robo lo pasaron por hurto por el cual no me cubre el seguro y desconozco que le haya pasado a otra persona".

HANDIES Y MEGAFONOS PARA PREVENIR

Nicolás Castro integra el grupo "Cicloturismo La Plata" y es el creador del grupo “@BicirobadasLaPlata”: “Los ciclistas me mandan las fotos de las bicis que se roban y yo las público, todos los días lamentablemente estamos publicando una distinta”.

En cuanto a las medidas de precaución que comenzaron a tomar mientras realizan los circuitos grupales, cuenta: “Primero que nada el estar comunicados por handies ayuda mucho, en zonas que sabemos complicadas nos alertamos y nos ponemos todos juntos para pasarlas. Un handie siempre va atrás de todo”.