Boselli, tras marcar su hat-trick: "La ilusión está, hay que seguir trabajando"

El Matador, intacto. Mauro Boselli con 36 años hoy se despachó frente a Central Córdoba con un hattrick y se convirtió en el máximo artillero del torneo con siete (7) goles con su apellido, superando así a Martín Cauteruccio.

Luego de lo que fue la fiesta y triunfo por 5 a 0 ante Central Córdoba, Boselli habló en conferencia y dijo: “La recuperación fue buena porque me conozco y los tiempos se acortaron. Aún no me siento al 100. El objetivo que me planteé era no jugar por el nombre y ayudar al equipo".

Y además agregó: "La ilusión está. El partido se abrió por los goles; hay que seguir trabajando”. Y sostuvo: "Yo estoy mucho más agradecido que ellos conmigo. Porque me hacen sentir como si hubiera nacido acá", haciendo alusión a sus compañeros.