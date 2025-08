Cómo es plan que promete cambiar la minería argentina para siempre

La minera Vicuña Corp., surgida de la fusión entre BHP y Lundin Mining, planea presentar ante fin de año su proyecto para el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta US$ 15.000 millones para extraer cobre en San Juan, cerca de Chile.

El anuncio podría marcar un antes y un después para la minería argentina, ya que sería "la inversión extranjera más grande de la historia", según remarcó José Luis Morea, director Senior de la compañía para Argentina y Chile.

La cifra de inversión circula entre funcionarios nacionales y provinciales, y algunos ya la elevan hasta US$ 17.000 millones. En tanque que Vicuña integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol y, a futuro, podría sumar Lunahuasi (NGEx Minerals).

La mina fue declarada recientemente como el hallazgo de cobre más importante de las últimas tres décadas, y aspira a ser una de las 10 mayores del mundo en cobre, oro y plata.

El plan minero, sostenido por Vicuña

Para avanzar, Vicuña debe ajustar los estudios de impacto ambiental y definir la infraestructura necesaria. El clima de negocios en San Juan es clave: la empresa advirtió sobre la importancia de mantener la "reputación" provincial y cuestionó una posible nueva ley de proveedores locales, por considerarla "contraproducente".

En paralelo, el proyecto "Los Azules" (McEwen Copper) ya ingresó al RIGI con una inversión de US$ 2.672 millones, de los cuales US$ 340 millones se usaron en obras iniciales. Se espera que la producción arranque en 2030.

El potencial exportador del cobre

La minería, junto al petróleo de Vaca Muerta y el agro, es uno de los grandes motores exportadores que impulsa el gobierno de Javier Milei. El cobre se perfila como la mayor fuente potencial de divisas:

Chile exporta US$ 50.000 millones anuales solo en cobre; Argentina, menos de US$ 5.000 millones en toda su minería.

El RIGI recibió 15 presentaciones de proyectos que buscan protección para inversiones por US$ 17.000 millones, con beneficios fiscales y cambiarios.

Ya se aprobaron 6 proyectos por US$ 12.800 millones, mientras que otros fueron rechazados por no cumplir los requisitos (como Mariana, de Ganfeng Lithium). El foco oficial está puesto en nuevos emprendimientos, no en ampliaciones.