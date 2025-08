Una tasa descomunal logró anestesiar al dólar

Al mediodía del viernes, cuando la suba del dólar parecía imparable, ese fenómeno ocurría porque tras la cancelación de las Lefi habían quedado muchos pesos sueltos en el mercado y porque tras la costosa licitación de deuda en pesos del último martes de julio quedó sellado que el vencimiento de deuda en moneda local en agosto ascendía a $68 billones (equivalentes nada menos que a US$ 49.500 millones).

Frente a semejante paredón, el ministro de Economía Luis Caputo y el Presidente del BCRA Santiago Bausili, juntos (como cada vez que se hizo algún anuncio económico trascendente) resolvieron dos mazazos contundentes: primero se resolvió subir del 30% al 40% los encajes bancarios, que en los hechos significa retirar de $5 billones de dinero disponible para realizar transacciones. Segundo, el Ministerio de Economía concretó un canje de deuda con el BCRA por hasta $5,4 billones de valor nominal, con el objetivo de aliviar los abultados vencimientos de agosto y fortalecer el perfil financiero del Tesoro.

La suba de la aspiradora en los encajes los bancos subieron hasta el récord de 15 meses la denominada tasa Tamar (Tasa de Interés para Depósitos Mayoristas), es decir grandes depósitos, por más de $1.000 millones, hasta nada menos que 50,7% anual, al tiempo que los ahorristas por depósitos chicos consiguen una tasa de hasta el 34%. Lo cual significa que los grandes capitales están logrando una tremenda tasa 25 puntos más alta que la inflación esperada.

En tanto que el canje realizado por Caputo con el BCRA consistió en convertir una Lecap con vencimiento el 15 de agosto de 2025 por una Boncap con vencimiento el 15 de diciembre de este año, ambos papeles en pesos. La medida se oficializó a través de la Resolución Conjunta 548/2025 y se marca en la normativa vigente que permite este tipo de operaciones entre organismos públicos, utilizando precios de mercado como referencia.

El canje, realizado el 1 de agosto con liquidación el 4, se inscribe dentro del programa financiero del segundo semestre, que busca reducir la necesidad de renovación de deuda justo en el mes con mayores compromisos en pesos. El Gobierno enfrenta vencimientos en moneda local por casi el 5% del PBI antes de las elecciones legislativas de octubre, y el 96% de esa deuda está emitida a tasa fija, lo que limita la capacidad de maniobra.

Como sea, al retirar tanto dinero del sistema y subir tanto la tasa para depósitos grandes, y además postergar vencimientos de deuda que hay antes de las urnas se consiguió anestesiar a todos los dólares, ya que bajaron en todas sus formas: los oficiales, los financieros y hasta el blue. En cambio, los bonos argentinos siguen sin fuerza, por lo que el riesgo país subió un poco más. Y la Bolsa local pudo mejorar apenas, con Wall Street logrando una suba mayor, y pese a que el BCRA recibió los US$ 2.000 millones del FMI, colocando a las reservas netas en el mayor nivel de la era Milei y convirtiendo a 2025 en el año con mayor aumento de reservas desde 2017.

Además de toda esa magia financiera que sigue saliendo junto a los conejos de la galera de Caputo, lo que más consultas generó entre los analistas, operadores y grandes inversores fue lo que está ocurriendo con el pass through, es decir con el impacto que tendrá el salto de $150 que tuvo el dólar en pocos días sobre los precios generales de la economía, es decir sobre la inflación.

Durante todo el fin de semana se deslizó que se venían aumentos en los autos, en los electrodomésticos e incluso en alimentos, a lo que se suma la ola de aumentos que llegó con la apertura de agosto, como sucede con el arranque de cada mes. Y si bien hubo anuncios de subas del 3% al 12%, empezó a verse que los incrementos son por ahora muy inferiores al nuevo escalón que logró el dólar, y además está siendo resistido por los centros de venta minoristas, que en muchos casos rechazan las nuevas listas con una misma frase. "no vendo con los precios que tengo y ¿vos me venís con valores más altos?".

Según varias consultoras, la inflación calculada para julio estuvo entre 1,8% y 1,9% mensual, es decir algo más alta que la de junio. Y para agosto muchos analistas creen que habrá algo de pass through, pero en casi ningún caso se espera que el IPC sea muy superior al 2%, lo cual sin dudas sería un éxito clave para la aspiración electoral del oficialismo, que sigue pujando con el PRO para terminar de armar alianzas y listas con vistas a octubre.

A nivel global, lo que más hizo girar las cabezas fue la advertencia de Trump a la India, amenazando con subirle todavía más los aranceles ya que Nueva Delhi acaba de hacer un acuerdo con Putin para comprarle petróleo. Dentro de EE.UU. tras los malos datos de empleo, Trump echó a la funcionaria a cargo de esa estadística.

En números concretos, siguen bajando las tasas largas de EE.UU.: se pagó 3,8% anual a 1 año de plazo, 3,7% anual a 5 años, 4,2% anual a 10 años y 4,8% anual a 30 años. Y con eso, en el exterior el dólar subió 0,5% contra el franco suizo, 0,2% en México y 0,1% contra el euro, no cambió contra la libra y bajó 0,2% contra el yen, 0,4% en Chile, 0,5% en China y 0,7% en Brasil.

A nivel local, con el dólar oficial a $1.372,68, el BCRA no intervino en el mercado de cambios y al final del día, con el dinero del FMI, la autoridad monetaria logró sumar reservas por US$ 1.993 millones. Con esto, y como el dólar ya estaba a 6% de distancia del techo de la deuda (lugar en el que el BCRA saldrá a vender divisas y ponerle un freno a la suba cambiaria, muchos grandes capitales optaron por volver al carry, no tanto por plazos fijos, sino colocándose en Lecap cortas, con la idea de salir del sistema antes de la elección de octubre, según hayan sido los resultados se septiembre en provincia y según vengan la encuestas para la nacional de medio término.

Con todo eso, la suba del dólar que ya se había extendido por casi dos meses se detuvo, y tuvo una leve descompresión. El dólar oficial bajó 3,11 pesos hasta 1.372,68 pesos, el blue bajó 5 pesos hasta 1.330 pesos, el Senebi bajó 3,91 pesos hasta 1.379,49 pesos, el MEP bajó 6,30 pesos hasta 1.358 pesos y el contado con liqui se hundió 11,93 pesos hasta 1.359 pesos. Por lo que la brecha entre oficial y blue fue negativa de casi 4% y la del CCL con el mayorista fue del 0%.

Sin embargo, como es tan grande el vencimiento de deuda en pesos que hay este año y tan grande el vencimiento de deuda en dólares que hay desde el 9 de enero próximo en adelante, volvió a verse un mercado con pocos negocios en los títulos públicos. Los bonos argentinos bajaron 0,1% y el riesgo país subió 41 unidades hasta 771 puntos básicos. Eso ocurrió a pesar de todos los elogios que hizo el FMI en la letra chica del documento que emitió el directorio del organismo el viernes a última hora.

En papeles privados, mientras tanto, los inversores siguen de cerca la negociación comercial entre EE.UU. y China, y qué ocurrirá con el nuevo enviado de Trump para ver si logra encontrar una solución al conflicto eternizado entre Rusia y Ucrania. Pero como la tasa larga norteamericana baja, ya con Powell a pocos meses de terminar con su mandato, hubo una potente rueda en la Bolsa de Nueva York, con suba del 2% para el Nasdaq, alza del 1,5% para el S&P y avance del 1,3% para el Dow. Al tiempo que la Bolsa de San Pablo subió 0,4% y la de México bajó 0,4%.

El mercado bursátil local, mientras tanto, también mejoró, pero no demasiado. Con muy poco volumen, 58.900 millones de pesos operados en acciones y 91.998 millones de pesos en Cedears, la Bolsa de Buenos Aires subió 0,4%. En tanto que los ADR argentinas anotaron una suba en bloque del 1% al 5% para Supervielle, BBVA, Bioceres, IRSA, Cresud, Macro, Edenor, Telecom, Loma Negra, YPF y Pampa E.

Por último, con el descubrimiento de una enorme cuenta petrolera frente a las costas de Río de Janeiro (algo que afectará a Vaca Muerta) el petróleo bajó 1,8%. Los metales básicos y los granos estuvieron mixtos. Y las posiciones de reserva, metales preciosos y criptomonedas, volvieron a la vida. Hubo un consistente movimiento alcista sobre todo para la onza de plata, con expertos avisado que se viene otro gran momento con ese metal. Mientras que hubo una suba del 1,3% para el Bitcoin con un salto de hasta el 7% para el resto de los valores de ese panel, sobre todo el Litecoin y el Ethereum.

