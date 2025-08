VIDEO.- Se inundó el subsuelo en una escuela de La Plata y se vivieron momentos de zozobra

Momentos de zozobra atravesó una escuela de La Plata por la rotura de un caño de agua de la red del establecimiento.

Se trata de la Escuela Secundaria Nº3, situada en 140 y 62 de la localidad de Los Hornos. Según explicaron desde la comunidad educativa, la avería tuvo lugar en el subsuelo del establecimiento y debido al incesante y enorme caudal emanado, el piso que completamente inundado.

El desperfecto, no obstante, no afectó otras áreas del colegio. Por ese motivo no afecto el normal desarrollo de las clases.

Por otro lado, destacaron que las autoridades intervinieron con inmediatez y el problema pudo ser solucionado en tiempos prudenciales y se evitó que la situación pasara a mayores.