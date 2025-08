Doloroso relato de Julieta Prandi sobre las sufridas experiencias que pasó con su ex marido: "Me violó y me amenazó de muerte"

Recordemos que, el día miércoles 6 de agosto comenzará el juicio por violencia de género que inició Julieta Prandi contra Pablo Contardi, su expareja.

Ahora, se dieron a conocer las penosas declaraciones de Julieta: "Él me secuestró, me violó y me amenazó de muerte", leyeron en la tele a modo de recordar las declaraciones que Julieta hiciera en su momento.

Así, revelaron detalles de la pericia psicológica y son verdaderamente escalofriantes: "Comenzó a controlar su vida y alejarla de todos sus seres queridos, no prmitiéndole incluso a la declarante a manejar. Si quería ir a algún lugar, era él quien la tenía que llevar, haciéndole cambiar el número telefónico". Luego, contaron que "todo comenzó en julio de 2015 y meses después comienzan los abusos por parte de Contardi".

"Entonces, como la relación era muy mala con Contardi ella no deseaba mantener relaciones sexuales con quien entonces era su pareja. Para obligarla a tener relaciones sexuales, le decía que ella le pertenecía, que era su mujer y que era su obligación tener relaciones con él", señalaron desde la pantalla chica, al tiempo que agregaron: "Le ponía el puño cerrado bien frente a su rostro como para pegarle, profería insultos y le provocaba mucho temor", recordaron sobre los duros relatos de Prandi.

Para finalizar, vale destacar que, Claudio Contardi es un empresario gastronómico y tiene 13 años más que Julieta Prandi, su ex esposa. Ella lo conoció en el 2000 y estuvieron juntos hasta 2004, cuando se separaron por primera vez.

En 2008, Prandi y Contardi volvieron a tener una relación y, posteriormente, se casaron en 2011. Tras ocho años de casados y con dos hijos de por medio, se separaron, ya que la conductora y modelo lo acusó de violento y de estafarla.