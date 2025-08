Insólita versión de los hechos del agresor de Luis Ventura en la cancha de Central Ballester

Luego del cobarde y brutal ataque a Luis Ventura en la cancha de Central Ballester, el agresor, “Bogado”, en un intento de justificar su accionar aseguró estar en contra de la violencia.

“No me di cuenta, yo estoy en contra de la violencia. Fue impulsivo por defender a nuestro equipo, al club que amo”, aseguró el hincha de Central Ballester, el equipo al que se enfrentó Victoriano Arenas, el club de Ventura.

“Yo no genero la violencia, la generan los jugadores. Pero le estaban pegando entre cinco a nuestro arquero… Salté por impulsivo, no es que somos una organización de barrabravas. Soy socio, no me considero barra”, expresó Bogado, al tiempo que agregó. “Soy consciente de que lo pude haber matado, pero no me di cuenta que era él, no estoy en su contra y le quiero pedir disculpas públicamente.

"Me arrepiento”, aseguró el agresor, pero aclaró que “me lo crucé de frente con una silla y pensé que me iba a pegar”.

Finalmente declaró: “Dijeron que mi familia es un clan y no es así. Acepto lo que me corresponde, pero más no quiero”, cerró el agresor que aseguró no haberse aún comunicado con Ventura.