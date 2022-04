VIDEO. Asedio delictivo: una alarma salvó a una familia platense de vivir una pesadilla

Una familia platense estuvo al borde de protagonizar una nueva película de terror a manos de ladrones en su casa de Gonnet. Según contaron a este medio, últimamente sufrieron, en su vivienda de 485 y 28, varias entradas de delincuentes que ya les han robado diversas pertenencias y elementos de valor. Anoche, esa pesadilla pudo repetirse, pero por suerte se activó la alarma y los malvivientes se pusieron en fuga. Sin embargo, la preocupación por el asedio de la delincuencia va en aumento. Por eso motivo, a diferencia de otros sucesos similares, esta vez decidieron radicar la correspondiente denuncia policial.

El intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la propiedad, que permitieron apreciar el momento en que los sujetos asomaron a una puerta y miraron el panorama dentro de la vivienda. En ese instante, minutos después de las 2 de la madrugada, la familia que habita el inmueble dormía y tuvo que despertarse por el alerta del sistema de seguridad. Se conformaron con que esta vez los intrusos no se llevaron nada, aunque una vez más estuvieron muy cerca de quedar a la vista de los delincuentes, con el peligro que ello implica.

"Siempre intentan entrar y en esta ocasión sonó la alarma. Es una casa que está en un terreno grande, a la cual están ingresando permanentemente. Estamos viviendo una situación extrema, es la segunda vez en estos días que intentan entrar a la madrugada", expresaron los damnificados.

"En otras ocasiones robaron máquinas de cortar pasto, bicicletas y otras cosas que tenemos en el terreno, afuera de la casa, entonces tratamos de no dejar cosas en el patio. Vivimos como si estuviésemos encerrados. No se puede utilizar el parque de la casa. Nos preocupa esta situación. No es un raterismo clásico", comentaron

"Vivimos en estas condiciones, que es saber que en algún momento va pasar algo. Esto sucede en todo el barrio. Es la primera vez en mucho tiempo que vamos a hacer una denuncia policial. Habíamos dejado de hacer denuncia porque sentimos que perdemos el tiempo, porque ni siquiera te aumentan el patrullaje", agregaron.

Frente al asedio delictivo, señalaron que "no podemos ni dormir. No vivís tranquilo. Descansás con un ojo abierto".

Tras lo sucedido esta madrugada, aseguró que "los vecinos estamos en estado de alerta pero con nuestra organización no alcanza". "Más allá de las alarmas vecinales, necesitamos que el Estado esté presente", afirmó. "Pagamos el impuesto para eso. Necesitamos que haya control policial, sobre estos tipos que son de acá cerca. La policía sabe quiénes son. Es necesario que los patrulleros estén controlando la calle. Todos los vecinos sabemos de dónde vienen los ladrones", reclamó.