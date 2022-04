Del mundo hacia La Plata: en la UNLP, 10.000 estudiantes extranjeros

Puertas abiertas, bajos costos, prestigio académico, curiosidad o aventura de juventud. La decisión de dejar la comodidad de casa y salir a buscar formación profesional lejos, con algo de eso o todo junto, trae a La Plata a miles de estudiantes cada año, en un flujo que reapertura de aulas mediante se deja ver en el ámbito académico y las calles de la Ciudad. A esa impresión se la puede materializar con algunos datos de la Universidad: hay centenares de convenios vigentes de intercambio para estudiantes de grado y posgrado con universidades de todo el mundo y en la matriculación de las facultades ya se suma alrededor del 10 por ciento de alumnos de otras nacionalidades.

Angela Calizaya Villamonte (18) nació y fue criada en Arequipa. Revisando oferta académica, en La Plata apareció la carrera que en Perú, contó, no está desarrollada. Salió de la educación Media en 2020 y después de un primer año a pura computadora y celular desde miles de kilómetros de la UNLP, aquí está: “Llegué en febrero a buscar departamento porque había escasez y la mayoría está a la venta”, relató sobre el capítulo complejo de la vivienda. “Decidí la carrera y en mi país no existe. Buscando opciones encontré la Universidad de La Plata y tengo una prima que ya está finalizando la carrera de cine. Entonces, pensé que tendría compañía”. Efectivamente, la consiguió. Ya tiene su departamento –alquilado- en la zona de Plaza Rocha, cerca de su facultad. “Por la modalidad virtual pude conocer personas (el año pasado) y los contacté al llegar. Me trataron bien lindo, me recibieron de buena manera y conocí el lugar. Los profesores son muy atentos. Así que lo del choque, si bien hay cosas que son distintas, está muy bien”, evaluó. No obstante, la pusieron en guardia algunos modismos: “Algunas formas de expresarse y el uso de las palabras son distintas”.

Todavía está en las primeras impresiones: “Apenas llegué, fue muy lindo. La Plata es acogedora, un lugar tranquilo que tiene inseguridad como todos lados. Un buen lugar para vivir y estudiar. He tenido buena experiencia con las personas. He ido a restaurantes y museos”. Por caso, en el Museo de Ciencias Naturales le tocó una escena para recordar: “Como todavía no tengo tarjeta (débito, crédito) para pagar la entrada y solo cobran de ese modo, una familia me ofreció pagarme”.

También se siente a gusto con la “expresividad” local, el uso del lenguaje inclusivo, el avance de la movilización contra la violencia de género y el espacio para el intercambio y las facilidades domésticas que brinda el comedor universitario. Pero sintió en el cuerpo la amplitud térmica: “Donde vivo suele ser más parejo, de 10 a 20 grados o un máximo de 25. Aquí, cuando llegué, el calor subía sobre los 30 grados”.

DIEZ MIL ESTUDIANTES

Según datos de la Universidad correspondientes al segundo semestre de 2021, en las aulas de las 17 facultades había 10.122 estudiantes de otras nacionalidades sobre una matrícula total de 110 mil.

Ana Chauvin (30) estudia Obstetricia en la facultad de Medicina. Llegó de Ecuador hace 9 años y antes cursó otra carrera, en Artes. “Vine a estudiar música y pasaron cosas porque hay veces que el dinero limita. Tuve que trabajar y dejar de estudiar. Cursé una tecnicatura en terapia no verbal en capital federal, viviendo en La Plata y decidí ingresar a Obstetricia, donde estoy en tercer año (la carrera tiene 4). Antes, viví en Brasil y tomé la decisión de viajar acá, primero en plan mochilero. Visité a una amiga en Buenos Aires y vine a La Plata a visitar la Universidad porque tenía una referencia y me gustó”, contó.

Así, hace casi una década dejó a su familia en Quito. “Para mí es complejo porque hay limitaciones como migrante. No tenemos papeles para alquilar un espacio y terminan `rompiéndonos´ porque no tenemos una garantía. Vivimos en un limbo constante. Eso es inseguro e incierto”, indicó. “Romper” indica, en la jerga de la calle, algo así como cobrar mucho más que lo que indica la constante del mercado.

Un semestre o una carrera

Desde la Universidad, se explicó que la estadía puede ser breve. “Hay estudiantes que vienen a hacer una estancia de grado por un semestre o dos y siguen luego en su país”, señaló Agustina Curcio, directora de Relaciones Internacionales de la UNLP. “Siempre fuimos de las universidades más elegidas del país por alumnos de otros países para intercambios cortos”, sostuvo. En datos: “En pre pandemia, recibíamos entre 300 y 350 alumnos, contando los que vienen por convenios específicos de todo el mundo y por programas que financia la Universidad por grupos o asociaciones de universidades como el Grupo Montevideo. Hoy tenemos activos más de 400 convenios”. ¿Con quiénes? “Es súper variado, con buena presencia de socios en Europa, al oeste y el este, con América Latina. En particular, con Brasil, Colombia y México es muy fluido. También con Asia más que nada China”, detalló la funcionaria. El objetivo es que haya movimiento en ambas direcciones, añadió: “Siempre que negociamos convenios planteamos reciprocidad”.

Con la pandemia fue todo virtual. “Recién este semestre comenzamos a retomar la presencialidad para el intercambio y tenemos 57 estudiantes”, cuenta la directora.

Hay carreras y facultades más sensibles a los intercambios. Entre esas, Ciencias Exactas, Humanidades, Ciencias Económicas y Psicología.

Así, por ejemplo, llegan jóvenes de Francia, Colombia, México o Alemania. Van, al menos, por la mitad de la carrera y conocen el idioma pero pueden cursar español para extranjeros en la Facultad de Humanidades.

Curcio consideró que la Universidad convoca con “la trayectoria y la tradición en investigación”. Eso, dijo, la hace “atractiva para estudiantes, docentes e investigadores”. Añadió que “hay un gran avance en proyectos de investigación que financia la Unión Europea, por ejemplo”.

Más allá de los convenios, también es un tema de análisis y gestión la estadía en la Ciudad. “Tratamos de fomentar la integración con el resto de la comunidad, con actividades como reuniones de bienvenida y otros encuentros donde se puedan relacionar con sus pares. Además, acceden al comedor universitario, lo que hace que puedan estar con otros estudiantes. Vienen por un semestre y pueden optar por seguir otro”, apuntó Curcio.

CIUDADES PEGADAS

No solo del grado se conforma la afluencia. El abogado colombiano Alexander Pérez (32), llegó desde Cúcuta y tras la salida del país apurada por la pandemia, volvió. Y cuando habló con este diario, estaba de fiesta. “Es mi segundo cumpleaños en la Ciudad”, avisaba. Todo empezó hace dos años: “Duré un año y me fui el 12 de julio de 2020 para Colombia en un vuelo humanitario”. Cuando pudo, volvió a su maestría en ciencias políticas. Antes, trabajó cuatro años en un buffet de su ciudad, cerca de la frontera con Venezuela. “No tenía previsto venir a Argentina. Quería estudiar relaciones internacionales en Rusia pero no se dio el trámite para matricular y la segunda opción era Argentina, que me llamó la curiosidad desde siempre”. En ese mosaico cultural al que llama “idiosincrasia” aparecen “el fernet, el choripán, el tango, el fútbol. Quería ver Buenos Aires, con su arquitectura europea. Eso nos llama la atención en Colombia”. La maestría que le interesó estaba a 50 kilómetros. “Me sorprende mucho la distribución administrativa de la Provincia”, analiza sobre la vecindad de La Plata con la capital federal. “Buenos Aires es, para mí, lo máximo por el abanico de actividades, pero La Plata es una ciudad perfecta, pequeña con todo a la mano y perfectamente planificada. Ideal para descansar y pasar el resto de la vida”.

La Plata y la Región lo cautivaron. “Siempre que salgo, me parece fabuloso. Punta Lara es muy bonito, con vista sorprendente, hacia otro país”. Para quienes crecieron entre montañas, la vista abierta tiene impacto. También el clima para criados en zonas más tropicales: “Vengo de una ciudad con 35 grados a diario y el invierno me afecta aquí”. En estos días, Pérez vive en Barrio Hipódromo. “El sistema de transporte es perfecto y es tranquilo en la noche”, analizó la Ciudad. También a sus vecinos: “Los platenses son un poco más cálidos que los porteños. Bastante educados y en la Facultad he hecho amigos valiosos, atentos. Uno tiene la idea de que el argentino es egocéntrico, pero viviendo acá se ve algo diferente. Son cálidos y lo hacen pasar bien. Tengo un grupo de amigos abogados, sociólogos. También de otros países, como México, Ecuador, Brasil y Chile. Siempre hay algo que aprender acá por la gran multiculturalidad”.

No todo pasa por los libros: “Fui a discotecas y en verano lo disfruté al máximo. Los bares abiertos, gente con ropa ligera, en los parques”, repasó. De su paso por La Plata le quedará la idea, se anima a calcular, de “una ciudad tranquila organizada, culta y cívica que abre las puertas a cualquier persona, no importa de donde venga. Una ciudad que cualquier persona debería conocer. Lo más interesante es interactuar con los platenses. Me llevo el calor que no hay en las estaciones pero está en lo humano de los platenses”, avisó.

