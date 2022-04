Villa y la tecnología: “No sé para qué está”

La figura de Boca y uno de los mejores jugadores del partido fue Sebastián Villa, autor del gol de su equipo, quien no dudó en quejarse de la jugada del final que pudo terminar en penal. Fue una proyección de Frank Fabra que terminó impactando en la parte trasera del brazo izquierdo de Ángel González.

“Yo no sé para qué está eso. Dicen que lo revisan, pero no revisan nada. Hubo mano clara”, se quejó del uso del VAR. Desde Ezeiza se detrerminó que no había habido penal para Boca pese al reclamo de los jugadores.

Del resultado dijo que no lo conformaba para nada porque su idea y la de todo el equipo era ganar como locales para empezar a asegurarse la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. “Me da bronca que no hayamos podido mantener el resultado”.

“De locales tenemos que ganar todos los partidos. Somos Boca Juniors. Lo único que nos queda es mejorar para las cuatro fechas que se vienen”, dijo en relación a la sucesión de empates, dos de ellos en la Bombonera, ante Arsenal y anoche contra Lanús.

De la jugada del gol dijo que se tenía confianza. “Le pegué fuerte y pese al desvío sabía que podía terminar en gol. Pude anotar y eso siempre está bueno. Pero no pudimos conseguir los tres puntos y eso sin lugar a dudas que influye en el humor general. Estoy tranquilo que le puedo aportar al equipo, pero necesitamos ganar para crecer en la tabla”, cerró el colombiano que además de ser el autor del gol de Boca fue de los mejores jugadores.

Del otro lado el que habló con la prensa fue José Sand, autor del gol de Lanús. “Ya falta poco para el retiro y hacerle goles a los grandes es muy lindo”. Con el de ayer, según contó “llevo 301 goles y 50 a equipos grandes”.

Del partido dijo que el Granate estuvo en una mejor versión en relación al resto del campeonato, que les costó más de la cuenta con un flojísimo arranque. “Estamos mejor, venimos levantando pero tendremos que empezar a sumar de a tres puntos”, cerró.