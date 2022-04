Destreza al servicio del delito: saltaron desde un edificio a otro para robar

Barrio Norte volvió a quedar en el centro de la escena policial en las últimas horas por un hecho de inseguridad que ya se ha convertido en un clásico en la zona: los robos en departamentos.

A decir de los vecinos de este barrio y también de La Loma, otro de los sectores afectados por esta problemática, se trata de hechos que, “salvo algún detalle puntual”, son llevados a cabo “con el mismo modus operandi”.

Es por eso que estas situaciones han dejado de ser una novedad para quienes residen allí.

“Hoy nos enteramos que saltaron de un edificio al nuestro. Eso es lo único que nos llamó la atención. Después, más de lo mismo. Barretean la puerta, revuelven todo y escapan. Los más cautelosos escapan por la puerta de entrada. Los más arriesgados usan los balcones. En definitiva, es lo mismo. Los tipos siempre terminan saliéndose con la suya y nosotros los vecinos somos los perjudicados”.

Así lo expresó una vecina del edificio ubicado en 38 entre 17 y 18, en donde residen dos consorcistas que en las últimas horas pasaron a engrosar la larga lista de víctimas de robos que se vienen cometiendo en edificios del sector con la modalidad “escruche”, como se conoce en la jerga urbana a la acción de ingresar por la fuerza a las propiedades en ausencia de sus dueños.

Se tiene certeza de que ambos robos fueron cometidos el domingo a plena luz del día.

superando escollos

Puntualmente, entre las 12 del mediodía, momento en que una de las víctimas se ausentó de su domicilio, y las 19 horas, cuando se descubrió el hecho, un grupo de delincuentes ingresó a dicho complejo habitacional con “un claro objetivo de robar”.

Si bien no se descarta ningún indicio, la principal hipótesis apunta a que los malvivientes pudieron haber accedido al edificio por la terraza, lugar al que habrían llegado tras saltar desde un edificio en construcción que se encuentra al lado.

Tras sortear esta primera “prueba”, los sujetos emplearon una barreta para deshacerse del segundo escollo: la puerta que permite el acceso a las escaleras.

Luego de vulnerar la seguridad de todo el recinto, se dirigieron al sexto piso en donde volvieron a barretear otras dos puertas.

Fue así que los ladrones revisaron cada vivienda a sus anchas y se tomaron su tiempo para elegir qué objetos de valor llevarse.

Tras cargar “todo lo fácilmente transportable y de valor” que había en los departamentos, abandonaron la escena dejando las puertas cerradas. A simple vista, nada hacía pensar de que ladrones habían pasado por allí. Los dueños recién cayeron cuando ingresaron a sus casas y se encontraron con todo revuelto.

pasamanos de edificio a edificio

Concretamente se llevaron dinero en efectivo de dos departamentos que los propietarios prefirieron no precisar, artículos de electrónica como computadoras y tablets y dos bicicletas.

Los vecinos casi dan por hecho que tras abandonar los departamentos, retornaron a la terraza y escalaron al edificio lindero en donde se terminó de fraguar el escape.

De ser acertada esta hipótesis los individuos debieron haber hecho un pasamanos con el botín de edificio a edificio que pudo haber llegado a ser visto por alguien o captado por una cámara de seguridad.

“Lo más difícil de pasar deben hacer sido las bicicletas. El resto de cosas que se llevaron cabían en mochilas. Después de cruzar al otro edificio, prácticamente estaban con un pie en la vereda. Lo que no entendemos los vecinos es por qué no sonó la alarma de la construcción. Hay ocasiones que suena todo el día pero esta vez no pasó nada. No queremos culpar a nadie pero algo raro pasó”, conjeturó un frentista.

Esta teoría se sustenta en que para salir por la entrada principal, los ladrones necesitaban que alguien les abriera dos puertas. Y, según consultaron las víctimas y la policía, en el edificio nadie reportó haberse topado con extraños el pasado domingo por la tarde.

En esta línea, una de las víctimas está convencida de que fueron sujetos que conocían el lugar, los horarios, actuaron con “sumo sigilo” y que “fueron directo al grano”.

“No me sorprendería que me hayan estado estudiando. Justo se dio que robaron en los únicos dos departamentos cuyos moradores se encontraban ausentes. A otros departamentos no les pasó nada. Sin duda, no son improvisados. Vinieron directo a los nuestros”, proyectó una de las afectadas.

La incertidumbre es aún mayor si se tiene en cuenta que el edificio no cuenta con cámaras de seguridad ni en la entrada ni en los pisos.

En este sentido, Antonella, una de las damnificadas, explicó que si bien hace muy poco se mudó a este lugar está pensando seriamente en la posibilidad de rescindir el contrato de alquiler ya que “el edificio no cuenta con medidas de seguridad que permitan vivir con tranquilidad”.

“Todavía estaba pagando los gastos de contrato. De hecho había sacado del banco todo el dinero que venía ahorrando desde 2017 para pagar los gastos y equipar mi casa con electrodomésticos y muebles. Es un golpe durísimo”, indicó.

Los damnificados temen que el robo se convierta en un misterio. Es por eso que están abocados a la tarea de obtener las imágenes de otras cámaras de seguridad para obtener algún indicio sobre este ilícito.

“Esperemos que no quede en nada y que podamos tener alguna solución pero estoy casi segura de que terminará en nada”, cerró la mujer.

hartazgo en 6, entre 65 y 66

Este edificio de Barrio Norte no es el único que viene siendo golpeado por este drama. Según denunciaron vecinos de un complejo ubicado a metros de Plaza España desde hace por lo menos un mes vienen siendo víctimas de reiterados ataques.

Se trata del edificio ubicado en 6 entre 65 y 66. Según manifiestan quienes residen allí, en los últimos treinta días han tenido lugar al menos dos hechos de inseguridad.

Además de reclamar mayor presencia policial en la zona, denunciaron que pese a la gravedad de las situaciones, la Administración no toma las medidas necesarias para poder reducir el riesgo de asaltos y que las soluciones que han ensayado ante el último robo sólo han sido un placebo.

Se llevaron dinero en efectivo, artículos de electrónica, como notebooks y tablets, y dos bicicletas

“Conocían el lugar, los horarios, actuaron con sumo sigilo y fueron directo al grano”